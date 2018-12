Lošo za Dnevno otkriva ‘paklenu istinu’: Plenković vas obmanjuje! Prešućuju vam zastrašujuće detalje o migrantima

Geostrateg i geopolitičar Davor Domazet Lošo, za naš je portal komentirao policijsku akciju u kojoj je razbijen lanac švercera migranata, a o čemu je Dnevno.hr prvi ekskluzivno, čak i prije same policije, pisao. No, naš sugovornik kao i uvijek bez dlake na jeziku upozorava hrvatsku javnost na to da je u ovakvim situacijama potrebno širom otvoriti oči te ne dati se zavarati.

”To što je policija otkrila migrante može se usporediti s krijumčarima droge, otkrije se droga od onih od kojih se hoće otkriti. Tako je i s migrantima, koji su globalni, svjetski problem. Neke Vlade, poput naše koja u tome sudjeluje, otkriju ponešto kako bi zatajili pozadinu problema, ne možemo se mi svesti na to je li se nešto otkrilo ili nije. Na to se obrana ne može svesti, obrana nacionalne sigurnosti ne vodi se uhićenjem jednog, ili dva migranta i skupina, nego se vodi državnom politikom što znači da ne može niti jedan proći kroz Hrvatsku. Potrebno se ugledati na Mađarsku. Kako to tumačite, tog istog nesretnog ministra unutarnjih poslova kojemu je francuski predsjednik Macron priopćio da on napravi migracijski centar pored Petrinje”, pita se Lošo dodajući da i priču o humanitarnom pristupu koju potencira ministar Božinović zapravo valja uzeti s rezervom.

”Oni koji tobože zatraže azil, nalazit će se u tom kampu, tu će ih biti gotovo 2000 i onda će im davati azile te ih raspoređivati postepeno i potiho. To uhićenje je jedna maska da bi novinari pisali kako Vlada nešto radi. Vlada ne radi ništa! Ona je ta koja ide potpisati Marakeški sporazum, dok niz država isti odbija, iako se kod nas o tome ne raspravlja. S tim se sporazumom hoće legalizirati ilegalne i legalne migracije. Što se hoće reći? Onda kada ih uhite oni prestaju biti ilegalni, oni su tada legalizirani. Na to mediji trebaju dići glas, odavno je trebalo dignuti ogradu na hrvatskoj granici, još prije tri godine”, kaže naš sugovornik uvjeren da se to ne čini stoga što aktualna vladajuća koalicija ne provodi politiku nacionalnih interesa, već onu briselsku, što potvrđuje i Božinovićev poslušnički pristup prema Macronovom priopćenju.

”To je briselska politika koja za cilj ima promjenu kršćanskog identiteta Europe s ciljem da se uništi bijela rasa i napravi nova. I u lancu razbijanja krijumčara padaju oni koji ne slušaju, već za sebe uzmu dio tog profita. Iz toga se razvio veliki biznis, a otkriće nekoga može se tumačiti i tako da netko kontrolira taj novac. Zato nama puste ‘patke’, kako Vlada nešto radi. Možeš misliti, a istodobno za dva dana idu u Marakeš. Pa tko je tu lud”, pita se geostrateg uz opasku da je sve ovo čemu svjedočimo igrokaz za javnost koji bi se mogao svesti i na jedan naci-teatar apsurda.

”Koliko je takvih prošlo? Od Plitvičkih jezera, Gorskog Kotara pa sve do Platka, iznad Rijeke? Otvorena je cijela muslimanska transverzala, a Hrvatska prekinuta na dva djela”, uvjeren je Domazet Lošo.

Ujedno, geostrateg i geopolitičar osvrnuo se i na prepucavanja kojima je unazad nekoliko dana svjedočila hrvatska javnost, a u kojima su glavni sudionici bili predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i premijer Andrej Plenković te Ministarstvo vanjskih poslova, odnosno ministrica Pejčinović Burić koja se žustro založila za Marakeški sporazum. ‘

‘Mislim da su tu suprotne politike, i da je predsjednica ovaj put u pravu. zato je i pokušavaju rušiti s aferom SMS. To je ta igra. Očigledno je sad netko uzvratio s potenciranjem priče o Agrokoru i sukobom interesa. Na žalost, hrvatska politika je potpuno disfunkcionalna jer se vode dvije potpuno suprotne politike, jedna koju provodi predsjednica, a druga koju potencira predsjednik Vlade. Ona koliko toliko pokušava, koliko joj ovlasti omogućavaju hrvatsku, nacionalnu politiku jest da je ona obojena bojom američke politike, ali je u ovom trenutku ona hrvatska pa je to bolje, s druge strane imate Plenkovića koji provodi izričito briselsku politiku koja je protuhrvatska. Onda svi odmjeravaju strane, kada će kome podmetnuti aferama-SMS-om i Agrokorom”, smatra Lošo uvjeren kako to sve skupa šteti hrvatskim nacionalnim interesima, a onda po uhodanom šablonu ubacuju i ovaj igrokaz s otkrivanjem lanca švercera migranata kojega su otkrili.

”Moš’ misliti što su oni otkrili. A prave veliki migracijski centar. Danas mediji provode psihološke operacije, isprani mozgovi, oni kontroliraju medije, a to se vidi baš na primjeru Marakeškog sporazuma. Koliko je relevantnih država odbilo potpisivanje, jedna Švicarska je odbila, ali u glavnim hrvatskim medijima toga nema. O Marakeškom sporazumu nisu htjeli staviti ni raspravu u Sabor, ljudi kada uključe neki kanal na televiziji onda od deset informacija deset je lažnih, ili polu-lažnih koje su još gore eventualno jedna može biti vjerodostojna, ali ljudi nemaju mehanizme da to prepoznaju jer izlaze i nove informacije toga tipa. Onda nas koji govorimo o tome proglase teoretičarima urote, a oni su najveći urotnici protiv naroda, Boga, države, obitelji, vjere, svega. Oni neće shvatiti da je ova kriza globalna”, ističe Lošo koji se referira i na Prvi svjetski rat kojega je instalirala tzv.”duboka država”, a u kojem su također izginuli deseci tisuća kršćanske mladosti. U Drugom svjetskom ratu to se repliciralo, a sada više ne provode rat oružanom silom, nego migrantima. Rezultat je isti, uništava se kršćanski duh Europe.

”Napravljena je još jedna velika zamka, to rade oni koji sebe tobože prikazuju kao nacionalne, odnosno desne stranke. Nema ovdje više ni desnih, ni lijevih. To je gotova priča, priča 20.stoljeća, sada postoje globalisti, i suverenisti. Glavni cilj migracija je uništiti suverene države, Marakeški sporazum ima jednu, jedinu glavnu poruku da se brišu granice. Ništa više, to je ta priča”, zaključio je Davor Domazet Lošo.