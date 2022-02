LOŠ ZAVRŠETAK DIVNE BOŽIĆNE PRIČE: Tvrtka SalajLand završila u stečaju, zaposlenici dobili otkaz

Autor: Dnevno.hr

Tvrtka SalajLand koja je od 2016. godine upravljala čuvenom Božićnom pričom Zlatka Salaja u Grabovnici pored Čazme završila je u stečaju. Svi zaposlenici, njih šestero, dobili su otkaz, piše to Mojportal.hr.

“Tvrtka ide u stečaj jer je gospodin Zlatko Salaj jednostrano prekinuo ugovor o najmu. Zbog korone mi nismo imali u dvije godine nijednu priredbu, što se odrazilo na naše poslovanje. Nismo imali prihode i nismo imali mogućnost privređivanja, već smo posudbama i vlastitim sredstvima isplaćivali radnicima plaće. To nije nikada kasnilo. Na taj način smo rješavali i sve troškove, borili smo se. No u svemu tome došlo je do kašnjenja najma gospodinu Salaju, što je apsurdno da je problem jer je on većinski vlasnik tvrtke. Imali smo dogovor da nakon ovogodišnje Božićne priče, čim ostvarimo prve prihode, krenemo rješavati ta dugovanja”, rekao je Marinko Jukić, jedan od suvlasnika tvrtke.

Jukić je otrio da je u ugovoru postojala klauzula o tome da, ako se tri mjeseca najam ne podmiri, ugovor se može raskinuti.

Dvije strane priče

“Gospodin Salaj je to iskoristio i tako postupio”, pojasnio je Jukić, koji je duboko razočaran ovakvim krajem suradnje. Sve su glasnija šuškanja da će ubuduće imanje Salaj voditi upravo Salajev sin Alen. Njih dvojica, otac i sin, 2016. godine razišli su se u mišljenju kako bi imanje trebalo ubuduće voditi, a tada je u Božićnu priču uskočio SalajLand.