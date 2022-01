‘LOKALNI ŠEFOVI NA EGOTRIPOVIMA’ Predsjednik KoHOM-a PG županije: ‘Ovo ni pas s maslom ne može pojesti’

Autor: Dnevno

Leonardo Bressan, predsjednik KoHOM-a Primorsko-goranske županije komentirao je izjavu ministra zdravstva Vilija Beroša, koji je nakon što je upitan za brza antigenska testiranja, koja će raditi između ostalih i liječnici obiteljske medicine, rekao – “A tko bi to trebao raditi?”

“Oni koji u svom kurikulumu imaju ovlasti za uzimanje mikrobioloških uzorka, koji svakako nisu liječnici. Začudila me brojka, očito ni ministar ne zna koliko mu je ljudi zaposleno u bilo kojem sektoru u zdravstvu, jer nema 150 liječnika koji rade u Nastavnim zavodima za javno zdravstvo, prema njihovim podacima tamo radi 270 ljudi. Ovo što se radi kod nas, otvoreno rečeno, ni pas s maslom ne može pojesti. Zanimljivo kako u našoj županiji možemo uspješno registrirati punktove za testiranje, a bogati Zagreb i većina županija ne može”, rekao je Bressan za N1, nadodavši: Svi vidimo da se troši novac koji sugrađani uplaćuju u zdravstveni sustav da bi cijepili, testirali Ruse i druge strane državljane na račun tih sredstava, šalju naše liječnike i sestre na taj posao, a naši građani čekaju na PCR testove više od tjedan dana, to je apsurdno”.

“Nije došlo do naglog porasta broja testiranja, vjerujem da ni neće, jer kod nas u Primorsko-goranskoj županiji sve jako dobro funkcionira. Kad upućujemo na bilo koje testiranje, isti dan se može obaviti. Kad moj pacijent izađe iz moje ordinacije ili se čujemo telefonom pa pošaljem uputnicu, istog trena može na testiranje, nalaz se dobije isti dan, odnosno maksimalno unutar 24 sata. Tako da ne vidim problema zašto mi možemo, a drugi ne mogu. Stvar je samo u organizaciji. Problem će biti kasnije, jer se ti testovi ne priznaju nigdje osim kod nas za dobivanje covid-potvrda, a ako smo mi dio Europske unije, tu ćemo imati puno problema”, rekao je Bressan.

Bogomdani stručnjaci

Naglasio je da ono što on vidi da u Zagrebu a tako i u drugim županijama postoje lokalni šerifi koji su na egotripovima i smatraju sebe bogomdanim stručnjacima, a ne razgovaraju s ljudima na terenu koji daleko najbolje poznaju što, kada i kako može najbolje funkcionirati.

“Organizacijski problem stvaraju lokalni odgovorni politički čelnici. Očito žive u nekakvom svom paralelnom svijetu, s ružičastim naočalama. Mi to na terenu ne možemo shvatiti. Veliki broj kontakata u našoj djelatnosti doseže već sada troznamenkaste brojeve, no takvim stručnjacima je palo na pamet da pošalju potencijalno zaražene pacijente u naše ordinacije i to ne bismo li valjda postali još manje dostupni našim pacijentima koji boluju od drugih malignih bolesti. Ne vidim svrhe toga”, rekao je Bressan.

“Jedna stvar koja se provlači ispod radara sve ove godine je da mi doniramo velika sredstva državnoj blagajni svojim radom. Prošle godine smo donirali ugrubo preko 5 milijuna kuna, jer cijeli izvršeni rad po izuzetno niskim cijenama ne da samo nije priznat, nego je oko 20-25 posto računa, što HZZ tumači kao prekoračenje njihovog budžeta, izbrisano iz njihovih obaveza prema nama. To se kreće oko 5 milijuna kuna za prošlu godinu”, naglasio je.