Ljuti lički HDZ-ovac poručio: ‘Milinoviću, odstupi!’

Autor: Hina

Kandidat za predsjednika Županijskog odbora HDZ-a Ličko senjske županije Marijan Kustić poručio je u srijedu članstvu HDZ-a da pritisci dijela članstva ne vode snazi stranke, a prepucavanja koriste samo suparničkim strankama te da u unutarstranačkim borbama i dobro i loše treba ostati samo unutar zidova stranke.

Svom protukandidatu, aktualnom županu Darku Milinoviću, ali i članovima HDZ-a, uglavnom iz Gospića, koji danas autobusima idu u Zagreb, u središnjicu HDZ-a, poručio je da trebaju znati kako “predstavljaju dva posto članstva Županije, čak ni većinu u gradskom odboru u Gospiću te da su se gradski i općinski odbori iz Otočca, Senja, Novalje, Korenice, Udbine, Vrhovine i Lovinca na svojim tijelima jasno opredijelili za podršku promjenama, za izbor njega, Marijana Kustića kao kandidata”.

“Ne želim nikoga ni prozivati, ni napadati, niti se medijski obračunavati, želim graditi jedinstvo unutar županijske organizacije, ali želim poslati i jasnu poruku da se previše govori Lika, Lika, Lika. Niti je dio gospićkog članstva Lika, niti je Gospić Lika, niti je Gospić Ličko-senjska Županija, odnosno ukupna županijska organizacija. Da bi HDZ i u Lici i drugdje imao puno bolje rezultate, te da se u HDZ-ove ruke vrati vlast u sve gradove i velik dio općine, preduvjet su promjene i jedinstvo“, rekao je Hini Kustić.

Saborski zastupnik, u drugom mandatu i kao jedan od direktora u Hrvatskom nogometnom savezu kaže da se jedinstvo pokazano kroz nogomet na Europskom prvenstvu, koje je dovelo do odlučnih rezultata, može prenijeti i na politiku, sve po smjernicama dr. Franje Tuđmana, prvog hrvatskog predsjednika, te da je on ta “osoba koja može ujediniti stranku ove županije”.

Kustić također ističe da se ovih dana protivio ostavkama u siječnju, te raspuštanju organizacija u Lici, što je s ostavkama uslijedilo, jer da se “ne može jedna politika voditi u Zagrebu, a druga u Gospiću, a onda još i lokalnije, kao ‘ovi su iz Gospića, ovi iz Senja ili Otočca’ i tako dalje”.

“Danima se u Lici propagira druga priča, starog vodstva, da ja nemam podršku članstva, da sam Plenkovićev kandidat, a činjenica da je HDZ na vlasti u samo jednom od četiri grada ove županije i u dvije-tri općine te da bi HDZ na narednim izborima, ako ostane ovakva raslojenost mogao izgubiti vlast u svim gradovima i u Županiji, što dovoljno govori o potrebi za promjene”, kazao je Kustić.

Moj je cilj ujediniti HDZ i ne vršiti ikakve pritiske, poručio je Kustić i pozvao članstvo da im na unutarstranačkim izborima 9. rujna “razum kaže što je najbolje za ličko-senjski HDZ”, jer da je jedina njegova poruka da će, bude li izabran za predsjednika u naredne četiri godine za županijsku organizaciju i Županiju u cjelini učiniti puno više, budući da se “ni jedan projekt ne može realizirati bez podrške vrha stranke i Vlade RH, svi se projekti realiziraju kroz ministarstva i da je jedinstvo sa središnjicom stranke presudno važno”.

Milinović: Jandroković se javno svrstao u potpori Marijanu Kustiću

Kandidat za predsjednika Županijske organizacije HDZ-a Ličko-senjske županije Darko Milinović rekao je u srijedu da on ne može utjecati na 200 članova stranke koji su odlučili doći u stranačku Središnjicu istaknuvši kako se glavni tajnik HDZ-a Gordan Jandroković javno svrstao u potpori njegovu protukandidatu Marijanu Kustiću.

“To je odlučilo 200 ljudi da dolazi, a ne ja. Ako oni odluče da ne dolaze, neće doći. Ako odluče da dolaze – hoće. Oni su odlučili da dolaze”, rekao je Milnović Hini upitan o izjavi glavnog tajnika HDZ-a Gordana Jandrokovića kako neće biti sastanka s predstavnicima ličko-senjskog HDZ-a, koje u Zagreb dovodi predsjednik Županijske organizacije Darko Milinović.

“Car je gol. Napokon se glavni tajnik javno svrstao da da potporu Marijanu Kustiću. Glavni tajnik mi ne može oprostiti zašto sam bio protiv Istanbulske konvencije”, rekao je Milinović.

Kandidat za predsjednika Županijske organizacije HDZ-a Ličko-senjske županije Darko Milinović najavio je u utorak da će danas s oko 200 članova stranke doći u stranačku Središnjicu kako bi ih primili čelnici stranke istaknuvši kako se ne radi ni o kakvoj pobuni.

Glavni tajnik HDZ-a Gordan Jandroković ustvrdio je pak u srijedu kako neće biti sastanka s predstavnicima ličko-senjskog HDZ-a koje u Zagreb dovodi Darko Milinović.

“Politički tajnik Lovro Kuščević ih je informirao da do sastanka danas neće doći, i oni su o tome obaviješteni. Mnogo naših župana i predsjednika županijskih organizacija može organizirati autobuse, i više od 4-5 autobusa, no to nije način rješavanja političkih problema i ne želimo da to postane praksa”, kazao je Jandroković.