LJUDI SU MISLILI DA JE POTRES: EMSC objavio kartu, građani poslali stotine prijava

Stanovnici Zagreba i okolice u subotu su se preplašili neugodnog zvuka koji se nebom prolomio malo nakon podneva.

Nitko ih nije upozorio da će, uslijed leta aviona MIG, doći do probijanja zvučnog zida.

Nakon sat vremena MORH se oglasio priopćenjem, građane je smirivao i ministar obrane Mario Banožić ponudivši svoju ispriku uz objašnjenje da je došlo do propusta jer nisu na vrijeme uputili obavijest.

Dodao je i kako će tražiti objašnjenje načelnika glavnog stožera Oružanih snaga RH Roberta Hranja i generala Michaela Križaneca, zapovjednika HRZ-a. Križanec je, usput rečeno, i sam dao izjavu za medije u kojoj je preuzeo odgovornost za propust te pozvao javnost da se smiri.

No, da ljudima stvarno nije bilo svejedno, svjedoči i karta koju je objavio Euromediteranski seizmološki centar (EMSC), a na kojoj se vide brojne prijave potresa.

Navode, došlo im je na stotine prijava zbunjenih građana.

Here is the map of these hundreds of felt reports! pic.twitter.com/4UbKkwWXZP

— EMSC (@LastQuake) July 2, 2022