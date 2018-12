LJEVIČARI LIKUJU! Josipović zaprijetio: ‘Kolinda mora otići’, Oglasio se i Ostojić

Autor: Dnevno.hr

Bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović prokomentirao je očitavanje Mate Radeljića savjetnika predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović nakon što je ovaj smijenjen s mjesta savjetnika za unutarnju politiku.

“Ako je to sve skupa istina što tvrdi Radeljić iako sjećamo se da je on jedan od velikih spin majstora onda je to razlog za trenutačan odlazak vrha SOA-e i predsjednice jer je to zlouporaba položaja i ovlasti”, poručio je Josipović u razgovoru za N1 referirajući se na Radeljićeve riječi da su mu djelatnici SOA-e prijetili.

Predsjednica je prema riječima njezina prethodnika do sada bila marioneta desnice te naglasio kako se ona pod hitno mora očitovati o ovoj novonastaloj situaciji.

Slučaja Radeljić dotakao se u razgovoru za isti medij i bivši ministar policije Ranko Ostojić. Ovaj SDP-ovac drži da je u slučaju da dotični govori istinu ugrožena nacionalna sigurnost.

Podsjetimo, Radeljić u svom pismu žestoko je optužio predsjednicu Grabar-Kitarović, a ona mu je promptno odgovorila.