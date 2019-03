LINIĆ ZA DNEVNO: ‘Ako se ne ispoštuje ovaj prijedlog, za Uljanik više nema nade’

Probljemima s Uljanikom po svemu sudeći nema kraja, a posljednja uhićenja te generalno poziciju i šanse za hrvatsku brodogranju u razgovoru za naš portal prokomentirao je bivši ministar financija Slavko Linić. Kako kaže, on osobno slučaj Uljanik može komentirati samo stručno, i stoga mu se čini da u ovom trenutku nema nade za Uljanik. ”U ovom trenutku nema strateškog partnera, Debeljaka ja osobno ne doživljavam kao strateškog partnera, on za to nema novaca, a ponajmanje za ozbiljno restrukturiranje i modernizaciju, a bez modernizacije se ne može uspjeti. Prema tome, vrlo, vrlo malo je šanse da se spasi Uljanik grupa.

Ono što smatram da je sigurno u ovom trenutku je da partnera zapravo nema. Kroz stečaj se može ići na preustroj i pokušati jednostavno pronaći onda u tome procesu partnera”, objašnjava naš sugovornik dodajući da se u tome slučaju može spasiti 3.Maj koji je restrukturiran, ali modernizacija je neophodna, a sa potezima suda tu se može puno učiniti.

‘‘Ocjenjujem da je Trgovački sud u Rijeci izvanredan i da bi on postupke mogao najviše načiniti, s obzirom da nema strateškog partnera izgubljeno je vrijeme, a partner nije pronađen. To je za mene sve što može biti”, vjeruje Linić. Po njemu u slučaju Uljanik postoji odgovornost, a do svega ovoga došli smo zbog neuspješne uprave koja nije uspjela s kapitalom kojega ima voditi tvrtku na taj način da konstruktivno posluju i izvršavaju svoje obaveze što uključuje izgradnju i isporuku broda na vrijeme.

”U tome djelu nema dvojbe da postoji odgovornost. Moj je dojam da su vladajući puno vremena utrošili na traženje strateškog partnera”, kaže Linić koji se dotakao i partnerstva s Končarom koje je skoro realizirano. ”Budimo iskreni, u vrijeme kad sam ja bio ministar financija, Končar se pojavio sa zahtjevom za privatizaciju 3.Maja, Kraljevice i Brodotrogira. Ocijenili smo da je i Brodotrogir previše za njega, i išli smo samo na jedno. On je uspio dio cijelog područja pretvoriti i u turističku ponudu, ali kao što vidite i nadalje ima problema u brodograditeljskoj djelatnosti, prema tome ni on nije bio adekvatan partner, i to sam smatrao i u ono vrijeme. Zato je Kraljevica išla u stečaj, a 3.Maj nije prodan Končaru jer smo smatrali da su njegove financijske sposobnosti takve da osim jednog brodogradilišta ne može preuzeti privatizaciju svih brodogradilišta. To mislim i nadalje”, objašnjava naš sugovornik.