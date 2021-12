LIJEK ZA KRAVE, KONJE I SVINJE ZALUDIO ANTIVAKSERE: ‘Na račun korone ovi ljudi žele dobiti pet minuta slave’

Autor: Ana Lonjak

Na subotnjem prosvjedu protiv covid potvrda u Zagrebu ponovno je uzvikivano ime antiparazitskoga lijeka Ivermektina kao spasonosne terapije protiv covida. To je lijek koji se prvotno koristi za liječenje unutarnjih i vanjskih parazita krave, ovaca, koza, konja i svinja, a kasnije i za liječenje parazitarnih bolesti u ljudi poput riječne sljepoće I limfatične filarijaze u tropskim područjima. No u pandemiji koronavirusa Ivermektin je postao jedan od najkontroverznijih lijekova, jer koliko nevjerojatno zvučalo neki ljudi vjeruju da pomaže u borbi protiv koronavirusa.

O toj temi razgovarali smo s voditeljem Laboratorija za parazitologiju s Hrvatskog veterinarskog instituta u Zagrebu, znanstvenim savjetnikom, dr.sc. Reljom Beckom.

“Događa se da se ljudi ne žele cijepiti jer cjepivo nije provjereno, a s druge strane hoće koristiti lijek koji nije registriran za takvo nešto I za sada su dokazi da je djelotvoran više nego upitni”, rekao je Beck.

Jedan od najkorištenijih lijekova u veterini

“Riječ je o fantastičnom lijeku, koji je Williamu C. Campbellu i Satoshiju Ōmuri priskrbio Nobelovu nagradu za medicinu 2015. godine za globalne i povijesne učinke u kontroli i liječenu endemskih parazitskih invazija ljudi u mnogim dijelovima svijeta. Riječ je o jednom od najpoznatiji i najkorištenijih lijekova u veterini”, objasnio je Beck.

Ivermektin ima svoju primjenu i kod ljudi te služi također za liječenje parazita, ali i određenih promjena na koži uzrokovanih vanjskim parazitima ali u propisanim dozama u preparatima namjenjima za ljude, a ne za životinje. On se koristi u kontroli i terapiji oboljelih ljude od riječne sljepoće, koju uzrokuje nematod Onhocerca volvulus.

“Riječ je o prvom antiparazitiku koji djeluje na unutarnje i vanjske parazite. Kada same čuo priču oko Ivermektina i covida mislio je da je neka zafrkancija”, naglasio je Beck. Koliko s tim lijekom treba biti oprezan naš sugovornik je objasnio da u slučaju da u mesu životinja postoje i manji tragovi ivermerktina ono nije pogodno za upotrebu.

“Dakle, ako se životinja uzgaja za ljudsku prehranu ili se koristi mlijeko nakon terapije ivermektinom, najmanje mjesec dana se ne smije koristiti za jelo”, rekao je naš sugovornik.

Čak i proizvođač ogradio

Čak je i Merck, proizvođač ivermektina, u veljači ove godine poslao priopćenje u kojem naglašava da i dalje nema znanstvenih dokaza koji bi potvrdili da je ovaj lijek efikasan u tretiranju Covid-19.









A cijela priča oko Ivermektina i covida započela je u prosincu 2020. godine kada je predsjednik američkog Odbora za nacionalnu sigurnost, Ron Johnson, koristio senatsko saslušanje liječnika Pierrea Koryja, koji je pulmolog, a radio je na jedinicama intenzivne njege, gdje su se liječili COVID-19 pacijenti s teškom slikom. Kory je tako opisao ivermektin kao čudotvoran lijek protiv te bolesti. Ubrzo se pokazalo da je to bilo bez ikakve znanstvene osnove te da njegov članak nije ponudio objektivan i balansiran znanstveni doprinos ocjeni Ivermektina kao potencijalnog lijeka za COVID-19.

Nakon toga pojavio se još niz studija koje tvrdile isto. U studenom 2020. pojavila se egipatska studija koja je tvrdila da je među Covid-19 pacijentima koji su uzimali Ivermektin u ranim fazama bolesti smrtnost pala za 90 posto. No ta studija, kao i većina drugih ubrzo je osporena, a u ovoj slučaju problem je bio u plagiranju kao i korištenju nepostojećih podataka. Naime u studiji su bili uključeni pacijenti koji su preminuli prije početka provođenja ispitivanja, zatim plagirane su rečenice iz drugih radova, a korišten je i nepostojeći datum 31. lipnja, a isto tako, kako nam je objasnio Beck, spominjale su se bolnice u kojima se istraživanja nikada nisu provodila.

Pet minuta slave

Dokazana učinkovitost in vitro (50 puta veća doza od preporučene za ljude), nikako ne predstavlja dokaz da Ivermektin djeluje in vivo, odnosno u živim organizmima. Stotine tisuća aktivnih tvari funkcioniraju in vitro, ali in vivo podbace. Studija koja je in vitro pokazala kako se smanjuje broj virusnih čestica kada se kultura tretira Ivermektinom, nije uzela u obzir da je ljudski organizam daleko kompleksniji od stanične kulture.

“To su u najvećoj mjeri kvaziznanstvenici ili čak nepostojeći “doktori, profesori,stručnjaci” koji na račun covida žele dobiti 5 minuta slave, poručio je Beck, dodavši kako je zabrinut kako bi uopće ljudi konzumirali na svoju ruku taj lijek jer on dolazi u obliku tableta i injekcija.









No, smatra da u Hrvatskoj ga ljudi ne mogu samo tako dobiti, jer ga propisuju veterinari za liječenje ili zaštitu pasa od invazije srčanim crvom, ali kao u svemu tako i u ovome će procvjetati crno tržište.