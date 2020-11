LIJEČNICI VRAĆENI IZ MIROVINE NEMAJU UVID U KARTONE PACIJENATA: ’To nema veze sa zdravom pameti’

Prije mjesec dana, ministar zdravstva Vili Beroš, u službu je ponovno pozvao liječnike iz mirovine, no na staro radno mjesto vraćeni su s pola prava.

Jedna od liječnica koja se vratila u službu iz mirovine koja je trajala čak jedan dan, doktorica je Željka Perić iz slavonskih Zdenaca. Više od četrdeset godina liječila je stanovnike ovog, ali i okolnih mjesta, a 9. rujna otišla je u mirovinu, no vratila se na staro mjesto dan kasnije. Ipak kroz ta 24 sata njezin status više nije isti. Više nije nositeljica tima, a time gubi prava koja je imala, javlja HRT.

Jedan od tih prava i pristup je kartonima pacijenata. Oni su naime iz tiskanog stanja prešli u virtualno, no ona na iste nema pravo. Čitava situacija, tvrde iz KoHOM-a, apsurdna je, a nije jasno ni zašto je liječnica uopće poslana u mirovinu.

“Na tom području očigledno nema raspoloživih nezaposlenih liječnika koji bi se na to njezino mjesto zaposlili. Isto tako po našim zakonima postoji mogućnost da liječnik radi do 70 ukoliko za to postoji potreba na određenom području, odnosno ukoliko je liječnik voljan raditi i sposoban zdravstveno za rad što doktorica Perić je. Iz kojeg razloga je ona dobila rješenje o mirovini, a nije joj produljen radni odnos redovan za godinu – dvije, do koliko je potrebno i koliko može potpuno je nejasno”, rekla je Nataša Ban Toskić, predsjednica KoHOM-a.

“To se netko izgubio u prijevodu. Pa ne možeš štititi medicinske podatke od liječnika, to nema veze sa zdravom pameti”, tvrdi dr. Perić koja se na svoj slučaj požalila HZZO-u, no tvrdi, pomaka nema.

“Ovo je jedan tužan i neobjašnjiv slučaj jer je doktorica Perić jedan je od onih obiteljskih liječnika koji su ostavili cijeli život i mladost u tom kraju duboko vezana sa svima. Stvorila je strašnu medicinsku arhivu o svojim pacijentima u koju ona sama ne može baciti niti pogled”, zaključuje Ban Toskić.