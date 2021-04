LIDL ZATRPAN SALVOM KRITIKA! Je li moguće da ovo rade? Ovaj bezobrazluk je već postao redovan

Autor: Iva Međugorac

Facebook profili trgovačkih lanaca nerijetko su zatrpani komentarima kupaca. Trend je to od kojega nije lišen niti poznati trgovački lanac Lidl, na čijim se društvenim mrežama kontinuirano izdvaja isti problem s nedovoljnom količinom akcijskih artikala, što njihovi kupci ne odobravaju.

”Znači današnji akcijski bezobrazluk je već postao redovan u Lidl trgovinama…naime,već nebrojeno puta imate akciju a artikl ni blizu. Da budem precizan,nosači pecaljki(nema) danas kosilice(4 komada u Lidl na Leopolda Bogdana Mandića) a nas 200 vani u koloni”, piše im tako jedan kupac.

Sličnu problematiku zamjećuju i drugi građani. ”Kosilice koja je od danas u ponudi, nema u ponudi, više. Barem u trgovinama Vrbovec i Križevci. Situacija u 8 i 15. Često se to događa i često to činite. Ne razumijem zašto stavljate u katalog ponudu, kada ne mozete zadovoljiti potražnju. Doslovno pošaljete 2 do 3 primjerka proizvoda”, smatra jedna građanka koja im se obratila.

”Toliko reklamirate Perside akciju od četvrtka, bio sam u dvije trgovine a već oko 11 sati nije bili niti jedne sabljaste pile. Ako toliko reklamirate stavite u prodaju bar više komada”, žale se nadalje građani.

Kako komentiraju ove pritužbe i kako se doista pripremaju za rasprodaje u svojim trgovinama upitali smo i Lidl no do okončanja ovog teksta odgovor nismo dobili. Isti objavljujemo po dospijeću.