Lički HDZ-ovci krenuli prema središnjici stranke

Politički tajnik Kuščević ih je informirao da do sastanka danas neće doći, i oni su o tome obaviješteni…

“Mnogo naših župana i predsjednika županijskih organizacija može organizirati autobuse, i više od 4-5 autobusa, no to nije način rješavanja političkih problema i ne želimo da to postane praksa”, kazao je u srijedu ujutro HDZ-ov Gordan Jandroković.

Podsjetimo, jučer je kandidat za predsjednika Županijske organizacije HDZ-a Ličko-senjske županije Darko Milinović najavio da će danas, s oko 200 članova stranke, doći u stranačku Središnjicu kako bi ih primili čelnici stranke istaknuvši kako se ne radi ni o kakvoj pobuni.

“Ja sam već u Zagrebu, imam nekoliko radnih sastanaka, a ljudi koji su tražili i od mene i gospodina Kolića da žele informirati sam vrh stranke o Gospiću jer su oni u uvjerenju da predsjendik stranke nema prave informacije, ja nemam pravo niti imam tu snagu zabraniti ljudima da idu u Zagreb, oni će odlučiti o tome”, rekao je Milinović.