LIČANI NA NOGAMA ZBOG MIGRANATA! Svi šute o ovome! Znate li kakvim užasima svjedočimo?

Autor: Dnevno, B.V.

Sjećate li se migrantskog vala 2015. kad je kroz Hrvatsku prošao nevjerojatan broj od 680 tisuća migranata? Da, bili smo preplašeni, nismo znali što ćemo i kamo ćemo s tolikom količinom ljudi pristiglih tijekom nekoliko dana na naš teritorij, vjerujući da ćemo postati izbjeglički “hotspot”. Iako ni tadašnja Milanovićeva vladajuća garnitura nije postavila vojsku na granice, da spriječi ulazak tisućama, mora im se odati priznanje jer je novopridošla masa sustavno i organizirano prevožena s istočne na zapadnu granicu, bez većih ekscesa.

Bila su tada i neka druga vremena, Merkelica je “furala” politiku otvorenih vrata pa je Milanović lako mogao slati migrante, sve dok su zapadne granice bile protočne. Danas, četiri godina poslije, kad je Europljanima postalo jasnije da njihova društva sve teže apsorbiraju toliki broj migranata, u susjednoj nam Bosni i Hercegovini sve je više onih koji se na razne načine pokušavaju domoći europskog tla, a na tom putu, Hrvatska je nezaobilazna. Samo u BiH tvrde da ih je registrirano 10 tisuća, a pravo je pitanje koliko ih je neregistirirano i koliko ih još točno putuje kroz Srbiju, Crnu Goru, koliko ih je na balkanskoj ruti.

I dok je Orban glasno rekao “NE”, ograđujući se žilet-žicom, konkretna reakcija Hrvatske je izostala. Mađarskog se premijera zato proziva ksenofobom, islamofobom, dok je Hrvatska pošteđena reakcija liberalog i tolerantnog dijela Europe. Znači li to, ako se kolektivno pravimo ludi i ako već neke procese i pojave ne želimo vidjeti, ako o njima ne govorimo, da ih nema? Nitko zapravo ne zna koliko je ilegalnih prelazaka na dnevnoj bazi na hrvatski teritorij i to najčešće kroz šume Gorskog kotara i Like.

Lako je biti tolerantan i pun razumijevanja dok nitko ne prelazi kroz tvoje dvorište i dok ne moraš zaključavati vrata danju i strahovati noću. Subotnji prosvjed u Delnicama zorno je prikazao da su migranti tu. Duga granica s Bosnom koju je fizički teško kontrolirati i lijepo vrijeme, mnoge je ponukalo da se pokušaju probiti do obećanog Zapada.

Na činjenicu da Gorani nisu jedini koji muku muče s proputovanjima migranata, našu je redakciju upozorio čitatelj iz Like. Lokalno stanovništvo susreće migrante oko područja Gospića, Perušića, Ličkog Osika i Stajnice, onuda prolaze kroz naselja usred bijela dana, većinom grupe mlađih muškaraca, dok su žena i djeca prava rijetkost. Početna točka od koje kreće njihov put kroz Hrvatsku je Mazin, naselje blizu hrvatsko-bosanske granice, dokle ih najčešće prebacuju osobnim automobilima ili kombijima iz BiH.

Prije par mjeseci njihova je uhodana ruta uključivala Gračac. Nerijetko su Gračani na ulicama u blizini željezničkog kolodvora iza njih znali pronalaziti ostavljenu i odbačenu odjeću i obuću, pobacane ostatke hrane. “Vidjela ih je i policija kako kupuju karte, čekaju vlak, ali se u pravilu prave da ih ne vide i puste ih da odu put Rijeke, a preko Rijeke dalje do Slovenije”, kaže jedan očevidac. Primijetio je, kako kaže, da je veliki broj tih ilegalaca dobro opremljen i opskrbljen, najnovijom odjećom, sofisticiranim mobitelima, bankovnim karticama kojima podižu novac (a odakle im i tko im ga šalje, ostaje nepoznanica).

Kako se među stanovništvom govori, u posljednje vrijeme migranti zaobilaze Gračac, ali su sve su viđeniji sjevernije – u okolici Gospića. Provale u vikendice i prazne kuće, a scenarij je uvijek sličan, obijena vrata ili razbijeni prozori, na podu razbacani hrana, odjeća i obuća, tragovi vršenja nužde po podu, paljenje vatre usred prostorije, sve pobacano, poderano, razbijeno – jednom riječju demolirano. “I kad nam vlasti kažu kako nema konkretnih dokaza da je to bilo djelo migranata, ja vas pitam tko bi to bio – planinari ili ljubitelji prirode? Zašto bi oni provaljivali u vikendice? Ti migranti vam dolaze organizirano, kao neka mala vojska i točno znaju kuda se trebaju kretati. Ovo je organizirana islamizacija Europe”, zaključio je naš sugovornik te dodao kako dosad u samom Gračacu nije bilo problema ni provaljivanja u kuće, ali u slabo naseljenim okolnim zaseocima ljudi strahuju.

Ministar Božinović cijelo vrijeme smiruje situaciju i tvrdi da nema razloga za paniku, ali, s druge strane, u BiH, nisu toliko mirni i najavljuju da će strože kontrolirati svoje istočne granice s Crnom Gorom i Srbijom. Kao što nam je rekao naš čitatelj iz Like: “Kroz naše krajeve svakodnevno prolaze grupe tih ljudi i ako je vjerovati trenutno dostupnim podacima, tome neće tako skoro doći kraj”.