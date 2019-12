LETJELE SU STOLICE! Tko je Plenkovićeva i Brkićeva miljenica koja je izazvala incident u Vinogradskoj?

U rubriku vjerovali ili ne, spada događaj iz zagrečkog KBC-a Sestara milorsdnica, koji je prvi objavio naš portal. Naime, došlo je do fizičkog obračuna između zamjenice ravnatelja bolnice Dijane Zadravec i Mije Primorac, voditeljice Odjela nabave medicinskih proizvoda pri čemu je intervenirala policija. Da je do incidenta došlo potvrđuje i ravnatelj Mario Zovak, dok istovremeno kolege doktorice Zadravec prst sumnje upiru u nju, te je opisuju kao temperamentnu i prilično žustru damu u čijem im društvu, najblaže rečeno, nije ugodno. Ona komunicira s kolegama s visoka te je poznata kao dama s kojom nije lako surađivati. Obračun koji je prerastao u fizički, navodno je tek jedan u nizu onih koje je Zadravec zakuhala. Kako navodi dio naših sugovornika, zbog Zadravec je desetak liječnika, radiologa napustilo bolnicu, a na Primorac se obrušila zbog EU projekta na kojem je ova radila. Njime se provodila edukacija za kupnju magneta 3 Tesla, a koji je dobila Zadravec. Ipak, nije sve u vođenju edukacija teklo glatko pa je Primorac obavijestila Zadravec da moraju poništiti natječaj, što je ujedno bio i okidač za sukobe o kojima bruji cijela država. Dvije dame fizički su se sukobile, a sumnja se kako je Zadravec nakon što je uletjela na sastanak na kojem je Primorac nazočila, prva ušla u obračun, prvo verbalni, a zatim i fizički. Eskaliralo je nakon što ju je Primorac odlučila snimiti dok ju je ova vrijeđala i nazivala nesposobnom. Zadravec je navodno bila do te mjere bijesna da je bacala stolice po prostoriji, nakon što je Primorac istu napustila i otišla na hitnu, a ujedno je dotičnoj je zaprijetila i otkazom.

Inače, Dijana Zadravec miljenica je premijera Andreja Plenkovića, a jedno vrijeme ova mlada HDZ-ovka spominjala se i kao potencijalna ministrica zdravstva.

Ona je Plenkoviću čuvala leđa i komplimentirala mu u kampanji za posljednje parlamentarne izbore, i to gdje god je stigla pa i na vlastitom Facebook profilu. Za to vrijeme, šef Vlade je njoj otvarao prostor da uskoči u ministarsku fotelju šaljući je s dr. Dragom Prgometom na sučeljavanja u kojima se govorilo o zdravstvu.

Plenkovićev se plan, međutim, izjalovio onoga časa kada su stigli rezultati parlamentarnih izbora. Doktorica Zadravec koja je na izborima sudjelovala u Plenkovićevoj prvoj izbornoj jedinici osvojila je dvjestotinjak preferencijalnih glasova, za razliku od Kujundžića koji je iskočio kao jedan od HDZ-ovih kapitalaca kada su u pitanju preferencijalni glasovi. Stoga šef Vlade nije imao previše prostora za manevar, a neumoljive brojke rezultirale su time da danas zdravstveni resor vodi Kujundžić. Zadravec je prisna i s drugim čovjekom stranke Milijanom Brkićem, kojega je u nekoliko navrata zaprimala u Vinogradskoj bolnici, gdje je ovaj – podsjetimo – hospitaliziran zbog gubitka svijesti. Kada je o njezinoj karijeri riječ, prekretnicom se može nazvati vrijeme kada se iz rodnog Čakovca preselila u bijeli Zagreb grad. U svojem je kraju doktorica Zadravec poznata i zbog braka s uglednim ginekologom Benjaminom Podoreškim, a kako ljubav nije potrajala, ona se nakon razvoda seli u metropolu. Da biti lijepa, a ujedno i sposobna žena nije lako, svjedoče glasine onih koji lijepoj Dijani očigledno ne opraštaju uspjeh. Naime, zlobnici su jedno vrijeme tvrdili da je u svojoj Vinogradskoj bolnici iznimno omražena i nekolegijalna, a osim toga, neki su otišli korak dalje podmećući joj tvrdnjama da ispod stola uzima novac od farmaceutskih lobija, odnosno dobavljača lijekova i medicinske opreme koji joj se isplaćuju preko raznih seminara i edukacija. Međutim, te glasine nikada nisu potvrđene, kao što nikada nisu potvrđene niti nesuglasice s ravnateljem KBC-a Sestre milosrdnice dr. Marijom Zovakom, na čiju je fotelju navodno pretendirala. Čak štoviše, upravo je dr. Zovak prvi skočio u obranu kolegice kada se javnim prostorom proširila priča o tome da ova liječnica radi bez licencije, što je i sama potvrdila. No, Zovak je tada tvrdio kako se radi o protokolarnoj pogreški jer kolegica ima sve uvjete za produljenje licencije, a Zadravec je pak objasnila kako pogreška nije njezina već Hrvatske liječničke komore, koja je nije obavijestila o tome da joj licencija istječe. Kada se sjetila da bi do toga moglo doći, sama se javila Komori.

Inače, ova je dama s doktorom Ivanom Krolom koautorica udžbenika ‘Dentalna radiologija’. Rođena je 1973. godine, a skoro 30 godina posvetila je školovanju. U skladu s tim, nakon osnovne i srednje škole upisuje Medicinski fakultet, a zatim četiri godine provodi na specijalizaciji iz radiologije te dvije godine na subspecijalizaciji neuroradiologije. Tu pak priča ne staje jer je još dvije godine uložila u stjecanje europske diplome iz neuroradiologije koju u Hrvatskoj posjeduju tek rijetki. U konačnici, tri godine Zadravec provodi i na doktorskom studiju. Po završetku Medicinskog fakulteta Zadravec je specijalizaciju započela u čakovečkoj Županijskoj bolnici, a drugi dio specijalizacije odradila je u zagrebačkoj Vinogradskoj bolnici. Nakon specijalizacije, javila se na natječaj u Vinogradsku, a to je onda rezultiralo jednim, tipično hrvatskim apsurdnom, jer je morala vratiti dug čakovečkoj bolnici koja je financirala početak njezine specijalizacije. Birokratska zavrzlama i suludo zakonodavsto primorali su je da vrati oko 40 tisuća eura, a tada je prema vlastitom priznanju razmišljala da ode iz Hrvatske. Dijanin je otac radio kao građevinac po Njemačkoj i Rusiji, ali ona je od rada u inozemstvu, usprkos atraktivnom ponudama ipak odustala. Jedne je prigode priznala kako su ona i brat odgajani u katoličkom duhu, svake su nedjelje odlazili u crkvu.

„Svoje javne nastupe praktički sam uvježbala u crkvi, jer sam od devete godine čitala na misi“, priznala je jednom prigodom dodajući da snagu crpi iz vjere i obitelji. Kada je pak o liječničkoj profesiji riječ, tu je Zadravec prilično rigorozna. Njezin je stav da se liječnik treba ponašati kao uzor pacijentima pa ona zato niti pije, niti puši, a osim toga bavi se trčanjem i rukometom. Vozi Mercedes, a nedavno je kupila i Mini Cooper kabriolet. Kolege govore kako joj golubovi ili vrane sada ‘kakaju’ po platnenom krovu Mini Morisa, pa bi ravnateljstvo bolnice za svoju uglednu liječnicu moglo postaviti nadstrešnicu na njezinom parkirnom mjestu.

I svoje simpatije prema HDZ-u opisala je kao dio obiteljske tradicije, a u stranci je pak opisuju kao dobar potencijal za ministricu. Iako, kada je o politici riječ, za Zadravec se ne može reći da je iskusna. U stranci je svega nekoliko godina, na izborima se baš i nije proslavila, premda je nizala komplimente na račun šefa Plenkovića. Ali mrežu poznanstava je stekla i to joj se ne može osporiti. Plenković je na koncu taj koji je Dijanu Zadravec prepoznao kao ženu s potencijalom, a za to definitivno ima i Brkićev blagoslov.