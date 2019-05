LEPA BRENA RAZORUŽALA ŠPRAJCA: Prisjetili se Jugoslavije, a voditelj je nahvalio kao nikoga

Autor: dnevno.hr

Nakon deset godina, veliki koncert u zagrebačkoj Areni održat će Lepa Brena. Srpska pjevačica tim je povodom gostovala u RTL-u Danas, gdje ju je ugostio Zoran Šorajc, najavivši je kao pjevačicu koja je u bivšoj Jugoslaviji imala status seks-simbola i zapaženu filmsku karijeru, dok je danas vlasnica pravog poslovnog carstva, među ostalim, i jedne televizije.

“Menadžerstvo je u padu i nema tako velikih i ozbiljnih kompanija s kojima mogu raditi, ja sam profesionalac. Godine 2009. održala sam koncert u Areni. Nakon toga više nisam znala s kim bih mogla raditi tako veliki koncert. Nisam htjela razočarati ni sebe ni publiku”, otkrila je Brena govoreći o razlozima zbog kojih je deset godina čekala na koncert u Zagrebu, a potom dodala kako će zagrebačka publika u prosincu uživati.

“Koncept je radost, veselje, muzika koja potječe od 1982. do 2019. Koncert je podijeljen u četiri ili pet dijelova. Krećemo od 2019. i vraćamo se…”, rekla je Lepa Brena dodajući da će koncert trajati tri sata, a tajna njezinih dugotrajnih nastupa i energije krije se u tome što posao obavlja s puno ljubavi i strasti.

“Posljednji album zove se ‘Zar je važno da l’ se peva ili pjeva’. Mislim da je ta poruka došla do pravih ljudi, koji zaista vole moju glazbu – glazba služi da bi se ljudi zabavljali. Moja glazba je kombinacija pop-glazbe s elementima folka. Zbog masovnih koncerata prozvali su me folk-pjevačicom. Ja volim svoju titulu jer jesam narodna pjevačica. Našla sam miks koji odgovara Balkanu. Mnogi su probali karijeru u Americi, ali samo jedan čovjek je uspio, a to je Goran Bregović”, rekla je Lepa Brena.