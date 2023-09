Legendarni Talijan prozvao Brozovića: ‘Za mene je Inter uvijek bio ispred novca’

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Marcelo Brozović je ovog ljeta nakon višetjednih pregovora Inter zamijenio Al Nassrom. Znalo se da odlazi, a pitanje je bilo hoće li put Barcelone ili Saudijske Arabije. Ipak, umjesto nogometa je izabrao novac.

Zamjera mu to i legenda Intera, dugogodišnji kapetan Javier Zanetti: “Teško je govoriti o tome jer su to odluke igrača, pri čemu više stvari presudi da odu tamo. Tijekom igračke karijere također sam bio u sličnim situacijama.”

Zatim je nastavio: “Iz Intera sam mogao otići u velike klubove, ali u mom slučaju je uvijek prevladalo to kako sam se osjećao u Interu. Njegove vrijednosti i ljudi bili su ispred bilo kakvog iznosa novca. Ali to ne znači da je najgore otići u Saudijsku Arabiju. To su osobne odluke.”





Odlasci za novac

Argentinac je dres Intera nosio od 1995. do 2014., a najviše se pamti sezona 2010. kada je klub s Mourinhom na klupi osvojio trostruku krunu. U finalu Lige prvaka u Madridu su s 2:0 bili bolji od Bayerna.

Brozović je na San Siro došao 2015. S milanskim klubom osvojio je pet titula, među kojima i naslov talijanskih prvaka 2020./21. U prošloj sezoni igrao je s Interom u finalu Lige prvaka gdje je bio kapetan.

Hrvatski reprezentativac u Al Nassru ima ekipu prepunu dojučerašnjih zvijezda europskog nogometa kao što Ronaldo i Mane, a tu su i Osimina, Laporte, Tellas…