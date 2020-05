LAŽNO CITIRAN? Beljak sve demantira: ‘Nikad nisam izjavio da sam nudio MOST-u bilo kakav oblik suradnje’

Nakon što je danas u Večernjem listu objavljeno kako je čelnik HSS-a Krešo Beljak izjavio da je Mostu nudio koaliciju s SDP-om, odnosno koalicijom RESTART, o svemu se očitovao i Beljak.

Podsjetimo, Večernji je objavio kako je ”Beljak nam je otkrio kako je po uzoru na Mačekovo okupljanje cjelokupne opozicije na izborima 1938., od krajnje ljevice do krajnje desnice protiv vladajućih, prije mjesec dana u dogovoru s Bernardićem ispitivao mogućnost okupljanja svih ideološki raznorodnih stranaka kojima je zajednički nazivnik da su protiv HDZ-a, uključujući i Most. – Predložio sam to i Nikoli Grmoji i Boži Petrovu, ali to je s podsmjehom odbačeno, što je jasno jer je riječ o neostvarenim HDZ-ovcima – otkriva Beljak zaključujući da mostovci “nikad nisu ni pomišljali na bilo koju drugu priču osim HDZ-a”, nakon čega je čelni SDO-a Davor Bernardić sve opovrgnuo ustvrdivši kako je sve ‘laž’.

U potpunosti je demantirao sve napise, ustvrdivši kako ništa od navedenog nije istina.

”Koalicija RESTART nikad nije vodila pregovore s MOST-om. Nikad nisam izjavio da sam, po prethodnom dogovoru s predsjednikom SDP-a Davorom Bernardićem, nudio MOST-u bilo kakav oblik suradnje. Uostalom, isto su rekli i iz MOST-a. Razne konstrukcije na tu temu neću dalje komentirati, jer se očito radi o skretanju pozornosti s mnogo većih problema koje Hrvatska ima”, navodi Beljak.

Je li uistinu riječ o podmetanju, teško je reći, no svakako je bitno za usvrditi kako je riječ o izrazito ozbiljnoj situaciji, kada čelnik jedne stranke optužuje da ga je jedan medij ‘lažno citirao’ kako bi, kako i sam navodi, ‘skrenuli pozornost s mnogo većih problema koje Hrvatska ima’.