LALIĆ SE OBRUŠIO NA KOLINDU! ‘Sramotno je to što je rekla o Jugoslaviji’

Autor: dnevno.hr

U emisiji V&P tretman na Osječkoj televiziji gostovao je poznati novinar Dražen Ćurić koji je poveo razgovor sa sociologom Draženom Lalićem dotičući se među ostalim i života u komunizmu te Jugoslaviji, kao i tog režima u cijelosti, uz to dakako komentirajući i aktualna politička događanja.

“Ja kada sam studirao bio sam slobodan mladi čovjek. Putovao sam po inozemstvu, imao sam prijatelje strance, i hajde djevojku Njemicu sam imao neko vrijeme. Sve bi to bilo nemoguće da smo doista bili iza Željezne zavjese. Izjednačavati Hrvatsku, kao dio bivše Jugoslavije, s drugim zemljama istočne zajednice je ništa drugo nego jedan zločesti, primitivni povijesni revizionizam.”

Hrvatska nije bila demokratska zemlja, kao dio Jugoslavije, nije bila ni samostalna” rekao je Lalić dodajući da defitinvo nismo u to vrijeme živjeli iza Željezne zavjese te da je izjava predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović sramotna. Ćurić je pak, stava da u politici ima važnijih tema, no smatra da ne bi trebalo bježati od teme jugoslavenskog komunizma.

”Hrvatska je bila dio jednog komunističkog sustava, Hrvatska je bila u jednoj diktaturi. To je bila zemlja u kojoj se zbog viceva išlo u zatvor. Kada ocjenjujemo bivši režim moramo biti slojeviti.

Nisu stvari crno-bijele, možemo reći da Hrvatska u tehničkom smislu nije bila iza Željezne zavjese, ali moramo istaknuti da je Hrvatska bila dio komunističkog sustava koji je bio na svaki način suprotstavljen zapadnoj demokraciji prema kojoj, nadam se, danas idemo”, objasnio je Ćurić s kojim se Lalić nije složio naglašavajući da su postojali elementi koji Jugoslaviju jasno razlikujhu od drugih komunističkih zemalja. “Ne bih ja baš rekao da smo bili na svaki način suprotstavljeni Zapadu. Od te ideje, pa i prakse socijalističkog samoupravljanja, do nekih jakih elemenata civilnog društva, do intenzivnih komunikacija sa svijetom, turizma, iseljeništva… Tako da ne bih rekao da je Hrvatska bila na svaki način suprotstavljena Zapadu. Zapravo, Jugoslavija se zvala ‘zapadnim komunizmom’ i mnogi intelektualci, zapravo najistaknutiji intelektualci Zapada, od Habermasa do drugih su dolazili u Hrvatsku, u Korčulansku školu, primjerice, jer su baš tamo imali slobodu da o nekim stvarima tamo govore. Jako je opasno raditi takve revizije povijesti“, smatra poznati sociolog koji naglašava da se osjećao slobodno, no ujedno je shvaćao da ne živimo u demokraciji te nemamo dovoljno sloboda.





“Ta komunistička, Titova Jugoslavija više je sličila na komunizam u DDR-u nego što je sličila na jednu demokratsku Francusku, Zapadnu Njemačku ili neku drugu zapadnoeuropsku zemlju. Na drugoj strani, mi se jako dobro sjećamo onih poniženja, odlaska u Trst po traperice, po žvake… Ja ne bih rekao da je to jedan sustav koji bi danas, s bilo koje povijesne distance, mogli ocijeniti kao pozitivan. Mogu razumjeti da je netko u tom sustavu živio bolje, da nekoga za taj sustav vežu lijepe uspomene, ali generalno, to je bio jedan totalitarni sustav koji je suzbijao slobodu i demokraciju i danas moramo biti sretni da s njime nemamo nikakvog povijesnog kontinuiteta”, objasnio je novinar kojemu je Lalić replicirao tvrdeći da treba biti oprezan u baratanju pojmovina.

“Totalitaran sustav znači svevlašće, kontrola svih područja društvenog života i takav sustav je postojao najkasnije do pada Rankovića 1966. Nakon toga je u politološkoj literaturi dokazano da više nije bilo totalitarnog sustava”, kazao je Lalić napominjući da je u Jugoslaviji životni standard bio viši nego danas, osobito od početka sedamdesetih na dalje.

”Bio je jedan konformizam naših ljudi. Dok nije bilo krize, dok je standard bio visok, većina naših ljudi se jednostavno nije petljala u politiku. Jednostavno su dobro živjeli i koristili su te beneficije”, ustvrdio je Lalić s kojim se Ćurić baš i nije suglasio naglašavajući da bi trebali iću u ozbiljno istraživanje.