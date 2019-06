Kuščeviću odzvonilo? Jandroković za Dnevno komentirao ministrovu aferu

Autor: Dnevno, B.V.

Nakon razoktrivanja afera oko imovine ministra Lovre Kuščevića, čini se da pikanterijama nikad kraja. Otkriveno je kako je Kuščević pašnjake u rodnom Nerežišću kupio za 60.000 kuna, da bi ih kasnije prodao za 1,4 milijun kuna. Fina i laka zarada, a nama je “prodavao” priče o požrtvovnome radu još od mladih dana.

Zapravo je zemljište u rodnim Nerežišćima iznimno jeftino kupovala njegova supruga Zorana, dok je prije deset godina suprug Lovro bio načelnik općine. Svejedno je poliltička odgovornost nedvojbena, jer dužnosnik nikad ne bi trebao pogodovati ni sebi ni svojoj obitelji. Ukupno je za kupnju 4519 četvornih metara gospođa Kuščević potrošila tek 60.000 kuna. Jedan pašnjak je platila zanemarivih 10.000 kuna. Cijena zemljišta je porasla, jer su općina Nerežišće i načelnik Kuščević, promijenili prostorni plan. Kupljeni pašnjak postao je jednim potezom pera i žiga, vrijedna građevinska parcela.

Premijer Andrej Plenković do sad je grčevito branio svog ministra. Odlučili smo vezano uz cijelu situaciju kontaktirati Predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića. Kako se Jandroković požalio da nije upoznat s cijelom situacijom ni najnovijim medijskim natpisima, završno nam je uzvratio: “Ma neću vam ništa komentirati, jer o tome što mi vi pričate, ja nisam još nigdje ništa vidio”. Previše smo očekivali od komentara, ipak je Gordan Jandroković poznat kao čovjek od diplomacije, čovjek koji je proživio mnoge smjene vlasti unutar HDZ-a i opstao. Mora mu se priznati umijeće preživljavanja u političkoj stranci. Jandroković se uvijek priklanjao i vjerno stajao u obranu svojim kolegama, međutim – ovaj puta to Jandroković nije učinio. Znači li to da je Kuščeviću došao kraj? Ima jedna legenda u HDZ-u, a ona kaže: “kad ti Jandroković okrene leđa – odzvonilo ti je”. Upravo je to Jandroković učinio Kuščeviću, čak se nije potrudio “ispaliti” već izgovorene floskule koje smo ovih dana čuli u medijima, kako mu se podmeće, kako nije kriv i slično.

Bilo bi zgodno podsjetiti Gordana Jandrokovića, ali i cijeli HDZ, kako se u svijetu zbog puno manjih afera, podnose ostavke na političkim pozicijama. Sjetimo se samo tzv. “afere Toblerone”, u kojoj je švedska potpredsjednica vlade Mona Sahlin, morala zbog pritiska javnosti, dati ostavku, jer je službenom karticom kupila samo dvije čokolade Toblerone, par pelena i cigarete. Učmalost u Hrvatskoj je zastrašujuća. Političari vani ostavke podnose zbog moralnih razloga, a kamoli da ne bi podnijeli ostavku zbog ovakve situacije u kojoj se našao ministar Kuščević, u kojoj ima elemenata za kazneni progon. Kod nas ta razina odgovornosti ne postoji, jer ovdje još vrijedi “država je naša ‘prčija‘, mi smo na vlasti i radimo što hoćemo i dokle hoćemo”.