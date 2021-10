KULTURNJACI ZARATILI OKO ŠERBEDŽIJINA SINA! Pljušte prozivke i prijetnje tužbama: Tko je u sukobu interesa?

Autor: Iva Međugorac

Hrvatsko društvo filmskih redatelja odabralo je igrani film “Tereza37” Danila Šerbedžije za hrvatskog kandidata za prestižnu američku filmsku nagradu Oscar u kategoriji najboljeg međunarodnog dugometražnog filma, i to u prilično jakoj konkurenciji filmova poput onoga mlade dubrovačke redateljice Antonete Alamat Kusijanović “Murina” koji je ove godine i u Cannesu nagrađen kao najbolje debitansko ostvarenje.

Kako piše Tportal, u konkurenciji se našao i film “Zora” redatelja Dalibora Matanića, potom film Sonje Taroković “Zbornica”, ali i “Plavi cvijet” Zrinka Ogreste te “A bili smo vam dobri” redatelja Branka Schmidta, kao i dokumentarac ”Ljubav oko svijeta” Anđele i Davora Rostuhara.

Da je ovogodišnji izbor sramota bez presedana ocijenio je pak na društvenim mrežama producent Fran Juraj Prižmić koji je radi ranijih sukoba suspendiran iz HDFD-a na rok od dvije godine. Prižmić je i u razgovoru za Tportal izjavio da su izbori za hrvatskog kandidata za Oscar namješteni te da procesima dirigiraju redatelj Ivan Goran Vitez i njegova zamjenica, glumica Lana Barić.

Naime, prvog dana projekcija jedna članica komisije povukla se iz sudjelovanja u odabiru filma radi ozbiljnih zdravstvenih problema slijedom kojih je hospitalizirana, a prema medijskim napisima. Tog trena na njeno mjesto dolazi zamjenska članica komicije pa se projekcija pa i glasanje nastavljaju. Članovi komisije HDFD-a, odnosno njih 15-ero 7. listopada tajnim glasovanjem u drugom grugu natpolovičnom većinom donose odluku da će Šerbedžijin film producentske kuće Focus Media biti predstavnik hrvatske kinematografije na 94. nagradi Oscar Američke akademije filmske umjetnosti i znanosti.

Zanimljiv je to obrat s obzirom na to da su nakon svih odgledanih filmova u prvom krugu Murini članovi komisije dali šest, a Šerbedžijinom filmu pet glasova. Kako to nije bilo natpolovično tako je došlo do drugog kruga u kojem je Tereza37 dobila osam, a Murina sedam glasova. Kada govori o Ivanu-Goranu Vitezu tada Prižmić zapravo spominje predsjednika Hrvatskog društva filmskih djelatnika, a kod Barić koja je njegova zamjenica problematizira to što je dotična scenaritica izabranog Šerbedžijinog filma.

Sve prozivke prozvani Vitez demantira, no Prižmić naglašava kako je i tajnik HDFD-a Sven Španić koji je pod izravnim utjecajem Viteza od kojeg dobiva neopravdane bonuse i dodatke na svoju plaću te da je on taj koji naziva članove društva pitajući ih žele li biti u komisiji. Slijedom toga prema Prižmiću Vitez preko tajnika Španića utječe na rezultate glasanja koje bi trebalo biti tajno i to na način da u komisiju dovodi isključivo svoje ‘poslušnike’ kako ih naziva Prižmić koji objašnjava da se onda ujedno i lobira za odabir određenog filma.

Kao dokaz za te svoje teze Prižmić se poziva na gotovo istovjetnu situaciju kojoj su svjedočili prošle godine kada je kandidat za Oscara bio film “Dopunska nastava” Ivana Gorana-Viteza, dok je ove godine izabran film za kojega je scenarij pisala Barić. ”Pa to je eklatantan sukob interesa, u nekim normalnim državama oni svi bi odmah morali podnijeti ostavke nakon ovakvih saznanja, ali mi smo, nažalost, jako daleko od normalne države. Prižmić otvoreno tvrdi da je moguće kako je Ivan-Goran Vitez lani iskoristio svoj položaj predsjednika HDFD-a da pokuša diskvalificirati jedan od filmova iz konkurencije, a ne bi li njegov film suvereno osvojio titulu hrvatskog kandidata.

“I čisto da se zna, nemam ja ništa protiv Danila Šerbedžije, meni je on simpatičan lik, poštujem ga, kao i njegovog oca koji je za mene velikan našeg glumišta, ali smiješno mi je da u godini u kojoj Hrvatska, prvi put u povijesti, ima pravu nagradu u Cannesu za film Murina, kojeg je u kinima do sada pogledalo više od deset tisuća gledatelja, ne šaljemo taj film na Oscare nego ‘Terezu 37’, koja je jedan osrednji film”, kazao je Prižmić kojem je Vitez najavio tužbu.









Inače je sin poznatog glumca Rade Šerbedžije i sam bio predsjednik Društva hrvatskih filmskih redatelja 2017.godine kada je tu družinu napustio redatelj Jakov Sedlar.