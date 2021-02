KULTNA BANDIĆEVA REČENICA SVE JE PREDVIDJELA! Suradnici grcaju u suzama: Mjesecima su mu govorili da uspori

Autor: Iva Međugorac

Mjesecima su najbliži gradonačelnikovi suradnici Milana Bandića upozoravali da malo uspori, no on se nije dao smesti.

Samovujeren i pun sebe odlučio je ući u borbu za sedmi, uzastopni mandat na čelu metropole ne dopuštajući da mu račune pomrsi mladi Tomislav Tomašević. “Zagrebom ću vladati do smrti”, ponavljao je javno, ali i tajno svaki puta kada bi se u pitanje doveo njegov dugogodišnji staž na čelu glavnog hrvatskog grada.

I čini se da je taj dio svojega života gotovo vizionarski predvidio.

U završnici kampanje, svega nekoliko tjedana prije lokalnih izbora Bandićeve ambicije zaustavila je iznenadna smrt. Iako su znali da mu je zdravstveno stanje poljuljano pa progovarali i o misterioznoj autoimunoj bolesti, o kojoj je prije svega nekoliko tjedana izvještavao naš tjednik 7dnevno nitko ovakav kraj nije mogao predvidjeti. Bandićevi suradnici još tada pričali su nam kako se boje za njegov život pitajući se hoće li njegovo zdravlje izdržati nikad življi tempo kampanje u kojoj se našao. Da se s Bandićevim zdravljem nešto čudno događa dalo se naslutiti još lani u lipnju kada je kasnio na događaj Urbano biovrtlarstvo u Sesvetama. Osim što kašnjenje za njega nije bilo tipično, neobično je bilo i to što se gradonačelnik na tom događaju jedva držao na nogama, ljuljao se i teturao, a svoj inače tradicionalan govor nije uspio održati. Njegovi suradnici tada su pričali kako je Bandić popio pokoju čašu žestice, no Bandić od one famozne prometne nesreće koja ga je skoro stajala karijere alkohol ne konzumira pa je i sam shvatio kako su ta objašnjenja neuvjerljiva te građanima objasnio kako je preskočio terapiju za tlak.

Baš u to vrijeme gradonačelnik je obavljao zdravstvene pretrage u zagrebačkom KBC-u, u kojem se redovito kontrolirao još od moždanog udara kojega je preživio davne 2003.godine. u međuvremenu je operirao sinuse i bruh, a stent mu je zbog suženja krvnih žila srca ugrađen 2017.godine. U prosincu naredne godine Bandić je bio primoran usporiti svoj ritam nakon što je hitno hospitaliziran na Jordanovcu gdje je vodio bitku s embolijom, nedugo potom zbog trostrukog prijeloma potkoljenice pred objetivima se pojavljivao na štakama.









Sve mu se nagomilalo, u suzama nam pričaju ljudi koji su s Bandićem sve do sinoć surađivali i kontaktirali. ”On je do sinoć vjerovao da mu ništa ne može stati na put, borio se do posljednjeg daha, vjerovao je da mu bolest ne može stati na put i da je njegovo zdravstveno stanje dobro premda se ono doista mijenjalo iz sata, u sat i liječnici su mu govorili da uspori, da stane na loptu, da ne ide po taj sedmi mandat, ali tko je njemu to mogao reći, on u tome nikoga nije slušao”, prepričava naš sugovornik blizak gradonačelniku. “Ja još imam energije za dva čovjeka, tako će biti dok god radim ovaj posao, a radit ću ga, vjerujte mi, još dugo”, tvrdio je Bandić ljetos kada se u medijima povela debata o njegovu zdravstvenom stanju.

Posljednju bitku Bandić na koncu ipak nije uspio dobiti, ali ostaje činjenica da u povijest odlazi kao neporaženi, i najdugovječniji gradonačelnik Zagreba.