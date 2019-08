KUKAVIČKA IGRA ANDREJA PLENKOVIĆA: Evo kako je ‘riješio’ problem pozdrava Za dom spremni

Autor: Snježana Vučković

Uzvikivanje pozdrava Za dom spremni koje se sasvim očekivano zaorilo iz redova HOS-ovaca, a koji su u Splitu i Kninu proslavljali Oluju, iznova je otvorilo debatu oko (ne)legalnosti ovih riječi koje posljednjih godina žešće nego bilo što drugo, dijele Hrvatsku.

Dok pučka pravobraniteljica Lora Vidović inzistira na hitnoj reakciji i dizanju kaznene prijave protiv počinitelja, ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković u svemu ne vidi ništa sporno, iako intimno pozdrav osuđuje:

”Kada se taj pozdrav uzvikuje uvijek treba gledati okolnosti, mjesto i vrijeme kada se izriče. Ako je to u nekom komemorativnom prostoru koji se odnosi i na pripadnike HOS-a tada se po meni ne može osuditi, ne možemo procesuirati”, rekao je Dražen Bošnjaković kojem je posve jasno zašto policija uzvikivanje na obljetnici Oluje ne smatra prekršajem.

Odluka je donesena, ali nije ozakonjena. Tko je kriv?

Bošnjaković i MUP su se, naime, prilikom ove izjave držali preporuke i odluke Vijeća za suočavanje s prošlošću koje je prije dvije i pol godine sastavio Andrej Plenković u želji da se pitanje spornih pozdrava i obilježja “jednom zauvijek provuče kroz zakon”. Vijeće sastavljeno od niza stručnjaka (pravnika, povjesničara…), posve različitih ideologija i uvjerenja (Nataša Jovičić, bivša ravnateljica Javne ustanove Spomen područje Jasenovac, Ivo Goldstein, redoviti profesor na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Željko Tanjić, rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ante Nazor, ravnatelj Hrvatskog memorijalno – dokumentacijskog centra Domovinskog rata…), prije točno godinu i pol zajednički je zaključilo da bi se buduća dopustivost javne uporabe spornih vojnih insignija morala striktno vezati uz događaje na kojima se, na javnim mjestima (uključujući groblja), odaje poštovanje braniteljima koji su poginuli za Republiku Hrvatsku boreći se pod tim insignijama.

Kako je Plenković kupio vrijeme

To je upravo ono što se dogodilo na proslavi obljetnice Oluje – pozdrav je korišten na obilježavanju akcije u kojoj su, među ostalima, sudjelovali i ginuli i hosovci oko kojih se koplja najviše i lome.

Sada imamo problem jer se policija i pravosuđe pozivaju na preporuku Vijeća koja, unatoč činjenici da je donesena prije godinu i pol, još uvijek nije zakonski regulirana i zapravo najispravnije pitanje ovoga trenutka jest: Zašto preporuka Vijeća nije do danas provedena kroz zakon?

Najvjerojatniji odgovor je: zato što Vlada na čelu s premijerom Plenkovićem ne smije staviti “točku na i” jer bi bilo kakvo određivanje i “odabiranje strane” za njih bilo pogubno. Iako se od samog početka dovodilo u pitanje smislenost osnivanja Vijeća za suočavanje sa prošlošću, sada je sasvim jasno da je u pitanju bilo premijerovo “kupovanje vremena” kojim je problem pozdrava Za dom spremni stavio na led i brigu nekim budućim vladama.

Kukavičluk i nespremnost da se ulovi u koštac s demagoškim ratovima koji razdiru Hrvatsku, nije pokazao samo Andrej Plenković. Konkretne poteze i zakonske odluke oko spornih pozdrava i obilježja, do sada nije donio baš nitko i to samo i isključivo zbog spoznaje da bi takva vrsta odlučnosti dovela do gubitka povjerenja velikog broja birača, neovisno o odluci. Sve dok se ne pojavi netko dovoljno odvažan i spreman da donese odluku na štetu ili korist hosovcima, događat će nam se ovakve konfuzije.