KUKAVIČJE JAJE VOJKA OBERSNELA: Milijuni za brod koji je sudjelovao u agresiji na Hrvatsku

Autor: Dnevno

Obnova riječkog broda Galeb na kojoj inzistira SDP-ov dugogodišnji gradonačelnik Vojko Obersnel, u tom je gradu prilično vruća tema, premda se na nacionalnoj razini o njoj šuti. Kako podsjeća naš dobro upućeni sugovornik, Grad Rijeka je brod Galeb kupio na dražbi prije deset godina jer drugih zainteresiranih nije bilo. ”Gradonačelnik Obersnel u tu se kupovinu zaletjeo, a da prije toga nije konzultirao stručnjake iz pomorstva i brodogradnje. Da je taj isluženi brod nešto vrijedio zadržali bi ga Crnogorci za sebe, jer je držan na vezu u Boki Kotorskoj bez održavanja do kraja 90-ih. Brod su prodali grčkom brodovlasniku koji je imao namjeru napraviti luksuznu jahtu za isto takvu klijentelu. Galeb dolazi u remontno brodogradilište Viktor Lenac koje pripada Općini Kostrena, a ne Gradu Rijeci. Tu se je vidjelo da taj remont košta jako puno, te grčki brodovlasnik odustaje od tog posla. Grad Rijeka sve ove godine nije imao ideju što učiniti s ovim brodom niti kako ga privesti funkciji. Pokušalo se naći novog zakupca ili koncesionara, ali nije bilo zainteresiranih. Kako troškovi održavanja Galeba stvaraju Gradu velike troškove, gradonačelnik se je sjetio spasonosnog rješenja. Obnovu Galeba će platiti europski, i u manjem dijelu, riječki porezni obveznici. Prijavio je brod zajedno s Palačom šećerane za europske fondove u sklopu projekta “Rijeka- Europska prijestolnica kulture 2020. godine.”

“Brod je ovdje podmetnut kao kukavičje jaje, jer uopće nije simbol riječke industrijske baštine. Na prevaru je taj brod dobio status zaštićenog kulturnog dobra i ništa ga ne veže za Rijeku”, tvrdi naš sugovornik napominjući da je riječ o brodu koji je sagrađen 1938. godine u Genovi uz Mussolinijeve simbole. ”Nakon pada Italije preuzimaju ga Nijemci i služi kao minopolagač. Krajem 1944. godine saveznička avijacija ga potapa u riječkom akvatoriju. Brodospas iz Splita ga izvlači s dna mora i on se u pulskom brodogradilištu prepravlja u školski brod, a kasnije se luksuzno preuređuje za potrebe Titovih putovanja. Zadnja njegova akcija je bila prijevoz okupatorskih vojnika iz Pule za Dalmaciju u rujnu 1991. godine. Iz tog razloga smatra se da je brod sudjelovao u agresiji na Hrvatsku. Galeb je simbol jugoslavenstva, te nema smisla da Riječani snose troškove njegove obnove i održavanja”, napominje naš sugovornik te podsjeća na troškove koje je Grad Rijeka do sada imao na brodu Galeb. Naime, 2008. godine plaćeno je više od pola milijuna kuna za pregled broda u suhom doku Viktora Lenca, a godinu kasnije potrošeno je skoro milijun kuna za kupnju broda i usluge zapovjedništva broda Godine 2010. potrošilo se je 2,044.505 kn za troškove dokovanja, čišćenja podvodnog trupa, mjerenje debljine lima i druge troškove. Već iduće godine troškovi su porasli za 1,355.220 kuna i to za troškove operativnog veza, agenata i špedicije te izrade elaborata, davanje broda u koncesiju i drugo. U 2012. godini utrošeno je 738.804 kn za troškove zapovjedništva, agentura, veza u brodogradilištu i slično, a 2013. godine plaćeno je 1,091.720 kn za iste poslove kao 2012. godine.

”Navedeni troškovi stoje ukupno 6,692.783 kn. Zatim oni i dalje rastu jer se svake godine iz proračuna Grada izdvaja za Galeb određena svota novca. Primjerice, 2016. godine izdvojeno je 805.000 kn, a 2018. godine 301.000 kuna. Iz izloženog se vidi da je Grad Rijeka za taj brod već utrošio skoro 10 milijuna kuna. Da bi taj hazarderski potez iskupili sada se traži novo zaduženje od 44 milijuna kn, ali bez jamstva hoće li taj brod stvarati i dalje minuse u gradskom proračunu. Treba znati da su nakon 1991. godine u Crnoj Gori završili svi bolji brodovi i jahte. To su bili Galeb, admiralski brod VIS, te Jadranka, najluksuznija jahta izgrađena 1977. u Puntu na otoku Krku. Crnogorci nisu našli interesa za zadržavanje tih brodova, jer nisu našli ekonomsku računicu. Brod VIS su prodali privatniku, koji ga je potopio na rtu Kamenjak, i služi za posjete ronilaca. Jahtu Jadranka pokušavaju prodati, ali za sada ne ide, iako su spustili cijenu na 50.000 eura. Izgleda da se Obersnel ne obazire na ta iskustva, pa uporno želi svojim građanima nametnuti novi namet!

Sjetimo se samo Doka 11 koji je Lenac kupio u Americi. On se sastoji od više sekcija starih ratnih brodova koji su međusobno spojeni. Koliko su u Lencu imali tada problema s popravcima i zavarivanjem tih ruzinavih limova? Takvu kupnju nikada više ne bi ponovili”, detaljno objašnjava naš sugovornik te doldaje da je čudno da se na Gradskom vijeću tražilo odobrenje za zaduženje, a nisu su se znale ponude za obnovu broda.

”U drugom ponovljenom natječaju za uređenje broda Galeb, najnižu ponudu je poslao Dalmont iz Kraljevice na iznos od 58,5 milijuna kn s PDV-om. Procjenjena vrijednost tih radova je iznosila 45 milijuna kn. Kako je i ta najniža ponuda veća za 13 milijuna kn od procjene, pitanje je kako će se i ta sredstva uspjeti namaknuti. Mnogi stručnjaci za brodogradnju sumnjaju da mala firma Dalmont uopće može napraviti ovaj zahtjevan posao. Postoji i opravdana bojazan da će se zbog nepredviđenih radova taj posao produžiti u beskonačnost, jer se neće moći zatvoriti financijska konstrukcija? Sagledavajući ove i buduće troškove broda Galeb, gradski vijećnici bi trebali ovaj slučaj sagledati isključivo s ekonomskog aspekta, a ne s ideologijom i sjetonazorom. Do svega ovog je došlo zbog lošeg plana i procjena i bez realnog sagledavanja stvari. Izostalo je savjetovanje s meritornim stručnjacima, a sada bi se to trebalo plaćati novcem građana. Došlo je vrijeme da se gradonačelniku jednom kaže DOSTA! Manje će nas koštati ako se traženo zaduženje ne izglasa, nego što će nas koštati obnova i održavanje toga nesretnog broda. Za nas je bilo važnije dočekati turiste 2020. godine s novim autobusnim kolodvorom, nego s ovim brodom, koji sigurno neće biti u funkciji do kraja 2020. godine. Treba napomenuti da Grad Rijeka ima također još jedan promašaj s turističkim busom. Neka nam se kaže kolike prihode i rashode on nosi! I na kraju treba spomenuti veliki infrastrukturni projekt u Krešimirovoj ulici. Ti radovi na prometnici u dužini oko 1000 metara bi trebali biti završeni do sredine 2020. Obzirom na to da se je naišlo na zatrpanu luku Lazareta cara Karla VI., za očekivati je da će konzervatori usporiti ovaj posao. Treba sve učiniti da se napravi i manji dio zahvata od predviđenog, završi završni sloj prometnice kako bi dočekali turiste u najboljem svjetlu”, zaključuje naš sugovornik.