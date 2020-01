KUJUNŽIĆ SUTRA NAPUŠTA VLADU? Njegov suradnik: Ništa od toga! On prijeti Plenkoviću

U subotu kasno poslijepodne u Vladi je održan sastanak s ministrom zdravstva Milanom Kujundžićem, a kako pišu mediji, odluka koja slijedi u ovom slučaju trebala bi pokazati odgovornost vladajućih, ali i HDZ-a prema javnosti. Dio HDZ-ovaca uvjeren je pak da bi Kujundžić osobno u ponedjeljak mogao dati ostavku, no s druge strane, oni koji poznaju Kujudžića da on nema namjeru povući taj potez, štoviše, navodno je odbio zahtjev premijera Plenkovića da to napravi te konstatirao da ostavka ne dolazi u obzir, ali dok se on čvrsto drži za ministarsku fotelju i ne posustaje, afera se raspršuje i iz dana, u dan poprima novu dimenziju. Pitanje je što u svemu tome može Plenković kojega očekuju unutarstranački izbori, u kojima je iz alternativnog bloka, kojeg predovi Miro Kovač dobio žestoku konkurenciju.

Podsjetimo, nije ovo prvi put da se ministar zdravstva spominje u nezgodnom kontekstu, niti prvi put da se razmatra njegov potencijalni odlazak iz Vlade, štoviše, i ljetos u jeku rekonstrukcije Vlade njegovo ime provlačilo se popisom za odstrijel, ali Plenković je tvrdilo se tada u posljednjem trenutku od njegove smjene odustao.

“Ne smiješ me smijeniti”, navodno je vrlo jasno premijeru Andreju Plenkoviću dao do znanja ministar zdravstva Milan Kujundžić čijim se imenom u javnom prostoru licitiralo u kontekstu odlaska iz Vlade. Aktualni ministar, i HDZ-ov povratnik svojem je šefu u slučaju da ga rekonstruira jasno dao do znanja da će on biti taj koji će pokrenuti i okupiti lavinu nezadovoljnika u saborskim klupama te time opstruirati i premijera i rad Vlade, nakon toga, Plenković nije imao previše prostora za manevar, pokleknuo je i popustio pred ovim imotskim doktorom, kojega je donedavno smatrao i svojim bliskim prijateljem. Sada, u trenutku kada Plenkovića očekuju unutarstranački izbori, siutacija s Kujundžićem čini se još osjetljivijom, a uostalom, i on sam kao da je naslutio vlastitu aferu i neizvjesnu sudbinu prije nekoliko dana kazao je kako u unutarstranačkoj borbi trenutno podupire Plenkovića, a kada se vidi tko je pobjedio, tada bi se po svemu sudeći tom nekome mogao i prikloniti.