Kujundžić: Sudbena vlast je u živoj truleži. Istanbulska konvencija je ključ razdora u HDZ-u

Autor: Dnevno

Bivši zastupnik HDZ-a u zagrebačkoj Gradskoj skupštini, kipar Ivan Kujundžić komentirao je na N1 predstojeće unutarstranačke izbore u HDZ-u te donošenje GUP-a u Zagrebu.

“Sve ukazuje da je u HDZ-u krenula neformalna kampanja. Očekujemo da se ovih dana raspišu izbori i da za predsjednika stranke izaberemo čovjeka koji može odgovoriti izazovu parlamentarnih izbora, i onoga tko pobijedi moramo poštivati. Kampanja je tek u neformalnoj fazi, ali kada krenemo na teren znat ćemo tko odgovara svjetonazorskom i identitetskom HDZ-u. Andrej Plenković je u velikoj prednosti, dobro vodi na međunarodnom planu, a o svemu će odlučiti članovi HDZ-a”, rekao je Ivan Kujundžić.

Kazao je i kako je Istanbulska konvencija bila ključna za razdor u HDZ-u.

“Mi smo dva puta izgubili izbore. Postoje percepcije i da je Plenković odveo stranku lijevo i da nije. No u našem se biračkom tijelu dogodila polarizacija. Najveće kritike postoje prema Istanbulskoj konvenciji i percepcija je HDZ-ovog biračkog tijela da se njome htjelo uvesti rodnu ideologiju više nego zaštitu žena. Mi svakako imamo zakon o zaštiti žena od nasilja i pozivamo i sudstvo da te slučajeve rješava brže i energičnije. Ovdje se doista radi o percepciji biračkog tijela i o tome da je dojam da se konvencijom željelo omogućiti da se djecu u školi uči da se tata može voditi kao tata, a pisati se kao mama. Govorim o tome što je percepcija. Mi smo bili protiv toga, ali to je prošlo i to sada treba poštivati. Uz nakalemljenu priču o referendumskoj inicijativi, mi smo isprovocirali naše biračko tijelo”, kazao je Kujundžić.

Rekao je i kako je od ključne važnosti građanima vratiti povjerenje u institucije države.

“Sudbena vlast je u živoj truleži, nitko od običnih građana, puka, nema povjerenje u institucije države. Moramo uraditi sve da se povjerenje vrati. Andrej Plenković je moj prijatelj, a u izborno vrijeme kritički raspravljamo o meritumu stvari, a to je da je HDZ-ovo biračko tijelo raspolovljeno, i može se dogoditi da nas SDP koji se vratio iz pepela pomete. Onaj tko pobijedi morat će zagrliti sve, nema Plenkovićevih, Stierovih… Gubitak predsjedničkih izbora poziva nas na alarm”, rekao je Kujundžić.

Na pitanje jesu li se probudili glasovi o odbacivanju Bandića, rekao je da smatra da jesu.

“Mislim da jesu. Zagrebačka sredina nije usamljena, u pitanju je čitava Hrvatska. Mi se moramo suočiti s istinom. Ako ne budemo kritički promišljali srljat ćemo u nove pirove pobjede ili – nepobjede. Nema veće tragedije od one koja se dogodila oko GUP-a, a to je da se dogodio razlaz oko GUP-a, da su politika i struka na skroz dvije različite strane. Ovo je nezgodna situacija i priča je neodrživa. HDZ- ovi gradski zastupnici moraju postupiti po svojoj savjesti. Ja sam bio za susret sa strukom, da napravimo okrugli stol… No nedopustivo je da Ministarstvo daje suglasnost na županisjke i prostorne planove. Predrag Štromar je potpisao da je sve u okviru zakona, a onda je rekao da za to ne bi digao ruku. Takvu politiku doista treba mršnuti iz hrvatske vlade i hrvatskog političkog prostora i diskursa, da nešto kao ministar potpišete i onda sugerirate da se za to ne glasa. Pozivam sve da postupe po savjesti, ako smatraju da je GUP u redu, neka glasaju za njega. Važno je da gradska organizacija zauzme stav”, rekao je Kujundžić.

Kazao je i kako HDZ u Zagrebu može biti snažniji odabirom gradske organizacije.

“Nadam se da ćemo izabrati predsjednika gradske organizacije. Razmišljam o kandidaturi za čelnika zagrebačkog HDZ-a, ali moram sagledati i vlastite šanse i domete”, rekao je Kujundžić.