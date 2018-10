KUJUNDŽIĆ PROGLAŠEN!Najneuspješnijim ministrom unatoč podršci vladajućih

Autor: Hina

Saborska oporba u višesatnoj raspravi nabrajala je razloge zašto ministar zdravstva Milan Kujundžić mora otići ističući da u dvije godine mandata nije učinio ništa, a vladajući su u cijelosti odbacili sve navode oporbe nabrajajući niz Kujundžićevih postignuća te su prijedlog za opozivom nazvali “neozbiljnim uratkom”.

“Mislio sam da će doći jedan ozbiljan zahtjev potkrepljen argumentima i brojkama, međutim dobili smo uradak od šest stranica na kojem nema nijedne jedine brojke, nijedan argument, uradak koji me čudi i koji je potpuno promašen i neozbiljan”, rekao je Željko Reiner (Klub HDZ-a).

Istaknuo je da u prijedlogu isključivo piše što je ministar zdravstva propustio učiniti, a nigdje ne piše što je to on krivo učinio, koje je loše poteze povukao i kako je naštetio zdravstvenom sustavu.

Petar Škorić (HDZ) nabrojio je postignuća Kujundžića. Primjerice u KBC-u Split u proteklih jednu i pol godina ima 72 nova specijalizanta, 50 novih liječnika, 250 novih sestara. Provedena je i rekonstrukcija centra za onkologiju, imamo nove CT aparate, nove sposobnosti interventne neuroradiologije, opremljenu dnevnu bolnicu s više od 50 milijuna kuna, rekao je Škorić.

Ines Strenja Linić u ime Kluba Most s druge strane nabrajala je “niz propusta” ministra Kujundžića, od toga da nije napravio reformu hitne medicinske pomoći, bolničkog sustava, smanjio liste čekanja do toga da nije ništa učinio na zadržavanju liječnika u Hrvatskoj

Osvrnula se i na specijalizacije istaknuvši da se u nekim gradovima nitko ne javlja i mjesta ostaju nepopunjena. “To nije mjera za ostanak liječnika kao što tvrdi ministar”, rekla je Strenja Linić dodavši kako od ministarstva očekuje da radi na ostanku liječnika i medicinskog osoblja a ne da to samoinicijativno rješavaju lokalne jedinice.

Strenja Linić upozorila je da su područja Slavonije i Dalmatinske zagore “potpuno zdravstveno devastirana” jer nemaju adekvatnu zdravstvenu zaštitu te da nerijetko tamo rade liječnici stariji od 70 godina jer im je žao ostaviti pacijente.

“Nikada niste došli k meni i nešto konkretno predložili…Dođite k meni u ministarstvo i razgovarat ćemo”, poručio joj je Kujundžić.

Kujundžiću “prišivene sve bolesti zdravstva od 19 stoljeća do danas”

“Zdravstvenom sustavu potrebne su ozbiljne promjene koje ministar ne može ostvariti i zato smo za opoziv”, ustvrdio je Giovanni Sponza (Klub IDS-a, PGS-a i RI-a) . Istaknuo je da je sustav u kadrovskoj, financijskoj i organizacijskoj krizi, a da ministar zdravstva svojim djelovanjem ne može osigurati nužan konsenzus struke i politike oko reforme zdravstva.

Anka Mrak Taritaš (Glas i HSU) ponovno je ocijenila da je Kujundžić najneuspješniji ministar u Vladi i da si takvog neuspješnog ministar ne može priuštiti nijedan resora a najmanje zdravstvo. Upozorivši na stalni pad kvalitete i dostupnosti dijagnostike i liječenja dok cijene rastu, Kujundžiću je pripisala grijeh nečinjenja i ingorancije. “Misilila sam da će sam otići, ali on to nije prepoznao kao ni premijer”, rekla je.

Nečinjenje u zdravstvu Kujundžiću je zamjerila i Romana Jerković (Klub SDP-a) naglasivši kako mu nije bio u fokusu ni bolnički sustav i njegova održivost, ni preventivna medicina, ni sustav javne nabave, ni poboljšanje hitne medicine, ni sustava domova zdravlja. “Mi u SDP-u nismo uspjeli naći ništa što je bilo u njegovom fokusu”, kazala je Jerković upitavši ministra :”Zašto ste prihvatili biti ministar ako niste namjeravali raditi?”.

Kritizirala je i novi prijedlog zakona o zdravstvenoj zaštiti za koji kaže da bolje da nije ugledao svjetlo dana, te da je na njega u javnoj raspravi stiglo 5500 primjedbi zaključivši da “kao da je pisan u vrtiću”.

Ivan Pernar (Klub Živog zida) upozorio je na korupciju u zdravstvu te outsourcing zdravstvenih usluga. “Piše mi čovjek da se u Slavonskom Brodu za zapošljavanje mora platiti 4 do 5 tisuća eura. Ne znam je li to točno, ali poznavajući način kako HDZ-a funkcionira – to me ne bi čudilo”, rekao je.

Osim problema odlaska liječnika apostrofirao je i problem loše hrane u bolnicama. “Hrana u hrvatskim bolnicama je katastrofa. Za večeru dobijete acidofil, dvije šnite kruha i šniticu sira i salame”, rekao je.

Robert Jankovics (Klub Stranke rada i solidarnosti, Reformista i nezavisnih zastupnika) ocijenio je neprihvatljivo da se cijeli postupka opoziva pokreće zbog tragičnog događaja, dok je njegov kolega iz kluba Kažimir Varda zaključio da su ministru Kujundžiću “prišivene sve bolesti zdravstva od 19 stoljeća do danas.

“Smeta me i što ste ga maltene proglasili grobarom zdravstva i čovjeka kad ste rekli da je pridonio rastu mortaliteta, što je optužba koja je i nekolegijalna jer dolazi od kolega liječnika”, kazao je Varda.