Kujundžić ostaje ministar: Ovo su njegove najsnažnije karike

Bura koja se u javnosti digla zbog organizacije hitne medicinske pomoći nakon što je tragično preminuo 21-godišnji Matteo Ružić iz Zaprešića ne jenjava. Niz je stranaka iz oporbe koje su zatražili odgovornost ministra zdravstva Milana Kujundžića. Kako to obično biva, najglasniji među oporbenjacima bili su predstavnici Mosta nezavisnih lista, a njihov šef Božo Petrov u javnost je izašao i s konkretnom inicijativom. Petrov se oglasio putem Facebooka te od premijera Andreja Plenkovića zatražio smjenu ministra Kujundžića, jer će u suprotnom zajedno s kolegama iz oporbe krenuti u njegov opoziv u Saboru. ”Nemoguće je prijeći preko ignorancije i nečinjenja koje su za ministra zdravstva uobičajen način funkcioniranja. Zato bi premijer Plenković morao racionalno sagledati nezavidnu situaciju u kojoj se hrvatsko zdravstvo nalazi i povući ključni potez. Ako u narednim danima premijer Plenković ne smijeni ministra zdravstva, Most će u dogovoru s kolegama iz oporbe započeti konzultacije kako bi pokrenuli inicijativu za opoziv u Hrvatskom saboru”, poručio je Petrov statusom kritizirajući probleme u hrvatskom zdravstvu te položaj liječnika i medicinskih sestara koji nije riješen.

Jednako tako, napomenuo je i kako bolnički sustav nije reorganiziran, a po njemu upravo taj dio vapi za reorganizacijom. ” Svjesno se riskiralo da se u Zaprešiću, praktički u predgrađu Zagreba, dogodi smrt mladića nasred ulice zbog neorganizacije. Ne možemo okretati glavu, tvrditi da je sve i savršenom redu i da drugačije od ovoga ne može. Nužno je spoznati greške i propuste, te konkretnim potezima vratiti povjerenje građana u hrvatsko zdravstvo”, zaključio je posve opravdano prvi čovjek Mosta. Uistinu, nije Petrov daleko od istine kada nabraja probleme u zdravstvenom sustavu, jednako tako nije nepoznanica da se ministar Kujundžić s tim tegobama sve teže snalazi, no činjenično je stanje da mu oporba ne može ništa. I ovoga puta, kao i svih puteva do sada njihovo glasno protestiranje moglo bi se obiti u prazno, jer Plenković nije ministar koji se s puno buke odriče svojih najbližih suradnika i ministara, što Kujundžić nedvojbeno jest, niti je oporba do te mjere ujedinjena i snažna da može ugrožavati položaja ministara.

Jasno je da oporba uistinu ima velike apetite, ali je isto tako vidljivo kako njihov krajnji cilj nisu ministri, već glava premijera Andreja Plenkovića. Rušiti se Plenkovićevu vladu i njegove ministre pokušavalo prije nekoliko mjeseci kada je Agrokor napustio Ante Ramljak, što se ujedno moglo okarakterizirati kao jedan od najvećih potresa na Banskim dvorima, otkako je ondje stolovati počeo Plenković. Ubrzo nakon Ramljakova odlaska ujedinjena oporba od premijera i nekadašnje ministrica gospodarstva Martine Dalić zahtjevala je odlazak s rukovodećih pozicija u Vladi. Medijske stupce punile su izjave Ivana Sinčića iz Živog zida i ekipe iz Mosta koja nije birala riječi.

Zajedno s njima sinergično se oglašavala i nekolicina Glasovih zastupnika, a svoj obol cijeloj priči dao je i raslojeni SDP. Nakon puno buke i medijski potpomognute hajke, oporba nije uspjela u svojem naumu da smijeni nekadašnju ministricu već se ona sama povukla iz fotelje šefice gospodarstva nakon mailova skupine Borg koji su isplivali u javni prostor. Nedugo prije toga oporbeni zastupnici pokušavali su rušiti ministra Pavu Barišića, obračun su imali i sa Zdravkom Marićem te sa Nadom Murganić. No, sve to uspostavilo se kao pucnjevi u prazno. Izvjesno je stoga iz ovih spoznaja da ministar Kujundžić nema razloga za paniku i strah, barem kada je o fotelju šefa zdravstvenog resora riječ.