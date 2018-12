Kujundžić o zakazanom sustavu liječenja: ‘Onda je to odgovornost mene koji sam na vrhu’

Autor: Dnevno.hr

Ministar zdravstva Milan Kujundžić gostovao je u emisiji Nedjeljom u 2 gdje je poručio da je smrt dječaka u Metkoviću doista tragedija te kako će sutra ujutro inspekcija Ministarstva zdravstva vidjeti što se događalo u Splitu i Metkoviću za vrijeme liječenja dječaka.

“Strašno je izgubiti dijete bilo kada, a posebno dijete koje je do prije 10-ak dana bilo zdravo i gdje ostaje u zraku je li se moglo više i je li propušten trenutak kada se moglo to prepoznati. Obavio sam brojne razgovore na tu temu. No treba službeno vidjeti gdje i kada se moglo prepoznati da je došlo do pogoršanja i je li se dijete trebalo uputiti u bolnicu”, rekao je ministar Kujundžić. “Uistinu ostaje duboka bol i upućujem iskrenu sućut obitelji”, dodao je.

U Metkoviću navodno nije moguće napraviti test na bakterije u krvi i nosnom brisu.

Ministar Kujundžić je istaknuo da u Metkoviću nije moguće napravit test na bakterije u krvi i nosni bris jer ” tamo tako loše organiziran dom zdravlja”.

“Ovdje se ne radi o nekoj pretrazi, već o tome gdje se moglo, pretpostavljam, prepoznati da dolazi do izrazitog pogoršanja stanja djeteta i kada treba raditi pretrage. Ako se nisu mogle učiniti u Metkoviću, mogle su se na sat vremena udaljenom Splitu ili Dubrovniku. Prema onomu što sam doznao čini mi se, da se u svakom slučaju trebalo ranije intervenirati.”

Upitan je za preuzimanje odgovornosti u slučaju zakazanog sustava. “U svakom slučaju, ako bi se vidjelo da je sustav zakazao, onda je to odgovornost mene koji sam na vrhu tog sustava i drugih koji su ispod. Ne želim braniti sustav. On ima slabosti koje popravljamo. No u ovome slučaju je stvar osobne odgovornosti. S druge strane, u Metkoviću u subotu prije podne imaju dežurstVo u laboratoriju”, rekao je.