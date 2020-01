KUJUNDŽIĆ NIKADA OVO NIJE OBJASNIO: Je li ova prikrivena afera veća od skandala s kućom?

”Mislim da je dobro da se javnost i mediji interesiraju za sve, kako su i što i kojim novcem kupili političari”, izjava je to ministra zdravstva Milana Kujundžića kojom se referirao na kupnju nove kuće na zagrebačkim Ravnicama, kao i na nelogičnosti u imovinskoj kartici koje se tiču kuće na Markuševcu u kojoj trenutač no živi. ”Kuću u Markuševcu su smo žena i ja kupili prije 10 godina, površine 130 kvadrata, kreditom od 100.000 eura. Taj kredit smo refinancirali 2016. Kamatna stopa bila je 6,40 u OTP-u i zamijenili smo ga za kamatnu stopu 2,99 ”, pojasnio je nadalje. Inače, nova kuća na Ravnicama vrijedna je 195 tisuća eura, a Kujundžići su je kuoili prije dva, do tri mjeseca, no, ministar navodi kako je njegova supruga dobila kredit u PBZ-u od 1oo tisuća eura po stopi od dva posto. Ipak, odbacuje tezu da se radi o povlaštenoj kamati.”Imaju je svi liječnici u Hrvatskoj. To je Komora dogovorila s PBZ-om”, rastumačio je ministar koji je ostatak od sto tisuća eura namirio s djelom ušteđevine od 55 tisuća eura, te u maniri one Mesićeve 40 tisuća eura posudbom od neimenovanog prijatelja. On i supruga, priznao je nadalje, zadnjih deset godina zaradili su pet milijuna kuna i toliko platili i poreza. Ipak, svoja uvjeravanja Kujundžić će morati ponoviti i pred premijerom Andrejom Plenkovićem, ali i pred Povjerenstvom za sukob interesa, međutim, dobro upućeni svjedoče da je njegova pozicija u Vladi relativno stabilna, jer će Plenković navodno s njime sačekati do odluke Povjerenstva, a to je proces koji bi mogao potrajati mjesecima. Uz to, ovo nije prvi put da se u javnom prostoru lamentira o sudbini ministra zdravstva, kojega mnogi smatraju najvećim utegom Plenkovićeve vlade, i najlošijim ministrom svih vremena.

Da je stanje u zdravstvu očajno, u svojem je javnom istupu nedavno potvrdila i šefica države, Kolinda Grabar-Kitarović. ”Stanje u zdravstvu je, neću reći katastrofalno, ali je doista vrlo loše i u posljednje tri godine nije se učinilo gotovo ništa. Žao mi je što tijekom ove zadnje rekonstrukcije Vlade nije bilo zahvaćeno i zdravstvo”, konstatirala je predsjednica, a onda prekrižila ruke, čekajući da se rješenje za zdravstvo nađe samo od sebe. Jer, kako drukčije objasniti činjenicu da nije reagirala na pozive oporbe da sazove sjednicu za Kujundžićev opoziv. S oporbom, i bez nje Kujundžić za sobom vuče nekoliko afera. Naime, nedavno su procurili dokumenti o nabavi PET/CT uređaja koji su ozbiljno kompromitirali ministra. Studiju nabave tih uređaja, Kujundžić je dobio od nepoznate riječke tvrtke, pa je projekt pokušao elaborirati pred Vladom, argumentirajući površnu studiju koja obiluje pogreškama, u koju je ulupano oko 25 tisuća kuna. Na kraju je djelatnicima Ministarstva ostalo nejasno – zašto Kujundžić nije angažirao njihove stručnjaka za izradu studije… Odgovor nije ponuđen…

Istodobno nema odgovora ni na pitanje – što će, primjerice, biti s vinkovačkom bolnicom koja se nedavno našla u blokadi zbog dugova prema veledrogerijama? Dok državne bolnice grcaju u dugovima i problemima, zdravstveni turizam u Hrvatskoj uzima sve veći zamah, što dokazuju poslovne brojke privatnih klinika – njih pet najvećih, lanjsku je godinu završilo s osjetnim porastom prihoda.

Da Kujundžićeva stranka, a moguće i on sam, vode hrvatsko zdravstvo prema privatiziaciji, dalo se naslutiti iz nekolicine njegovih poteza. Tako je, primjerice, njegov san svojedobno bio – omogućiti liječnicima opće prakse da se slobodno natječu za trajni otkup unosnijih ordinacija, čime bi se osiguranici, zapravo, pretvorili u proizvođače po uzoru na uređene zapadne države. Međutim, reagirali su predstavnici Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi, upozoravajući da se javni sustav na taj način ne smije tretirati, jer ga u protivnom više neće biti.

Spoznalo se tada da ministar priprema liberalizaciju sektora koja je, po svemu sudeći, nešto finiji naziv za ono od čega hrvatska javnost godinama strahuje. Jedne prigode Kujundžić se gotovo do kraja ogolio, najavljujući metode kojima će liberalizirati zdravstvo. ”Ako hrvatski pacijent poželi, primjerice, stent ili koljeno drugog proizvođača, za to će postojati mogućnost, ali uz uvjet da nadoplati zahvat, ruke i materijal. Sve više ljudi to zagovara. Važno je dobro definirati standard za osnovno zdravstveno osiguranje i kvalitetniju uslugu, a onda onaj tko će htjeti još bolje, zašto ne bi nadoplatio 500 i više eura?”, zapitao se ministar.

No, i bez toga što je rekao, bolni rezovi u zdravstvu itekako se osjete, pa dobro upućeni svjedoče kako je Kujundžićev cilj da se skrati boravak, ali i broj pacijenata u bolnicama – uspješno realiziran. Idući ministrov korak bit će snižavanje stope bolovanja, a planira i uštede na lijekovima, te povećanje broja osiguranika dopunskog.

”Tko želi više, neka plati više”, rekao je Kujundžić i za gostovanja kod Stankovića, otkrivajući da planira niz mjera kojima bi do 2020. godine ušparao 485 milijuna kuna, a dio novca kanio je priskrbiti i spajanjem bolnica, te povećanjem broja osiguranika, ali i poskupljenjima usluga. Najavljivao je ministar ranije i kontrolu troškova u zdravstvu – od kontrole rada zaposlenika, pa sve do kontrole potrošnje lijekova, no osim puno priče, javnosti nije ponudio ništa konkretno.