KUJUNDŽIĆ NIJE ZADOVOLJIO? Marić preuzima pregovore s liječnicima

Autor: Dnevno, B.V.

Pregovarački odbori Vlade i zdravstvenih sindikata održali su u utorak sastanak u Ministarstvu zdravstva kako bi započeli pregovore o povećanju plaća u zdravstvu. Na sastanku je dogovoreno da će se novi održati ovoga petka.

Uoči sastanka ministar zdravstva Milan Kujundžić je komentirao pregovore i poziciju Vlade i sindikata. “Ja sam više puta rekao da su sindikati bili maksimalno korektni u pregovorima i skromni i mislim da će ova Vlada i narod naći četiri posto da bi zadržali liječnike, sestre i druge djelatnike u zdravstvu u Hrvatskoj”, rekao je ministar. Još je jednom zahvalio sindikatima na strpljenju i tome što nisu krenuli u štrajk u sezoni. Vjeruje da će pokazati i dodatno strpljenje i da će za nekoliko tjedana to biti riješeno.

Unatoč tome što i premijer Andrej Plenković i ministar financija Zdravko Marić govore o horizontalnom povećanju plaća svima u javnim i državnim službama, Kujundžić kaže: “Za razumijeti je posebno ministra financija koji muku muči zadržati rejting i zatvoriti financijsku kontrukciju, ali život je puno više od običnih financija, a zdravlje je iznad svega. Vjerujem da će i premijer i ministar podržati ovo”.

Nakon sastanka, ministar financija Zdravko Marić potvrdio je kako je za petak sazvan novi sastanak. “Ponovno formalno trebamo imenovati pregovarački odbor, razgovori se nastavljaju, u petak je novi sastanak. Prostora za razgovor ima”, rekao je Marić. Priznao je novinarima da su imali jako puno internih konzultacija o ovoj temu prije sastanka. ““Dobio sam poziv od ministra Kujundžića da dođem na sastanak i da čujem i jednu i drugu stranu i kažem svoje mišljenje”, rekao je Marić.

Prozvao je i HZZO: ““HZZO je, ne zaboravimo na to, izašao iz državne riznice, i oni trebaju nesto reći”. Ministar se nada konstruktivnoj raspravi. “Legitimno je da svatko gleda svoj segment. Ne možemo zanemariti zdravstveni sustav, jer je financijski u lošem stanju, ali s druge strane, napominjem da, krenuvši od sestara, tehničara do liječnika, mislim da imamo izvrsnu kvalitetu, no ne možemo zanemariti financijsku sliku”, zaključio je ministar financija.