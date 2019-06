Kujundžić: ‘Lijek Spinraza bit će dostupan relativno brzo’

Autor: Hina

Ministar zdravstva Milan Kujundžić najavio je u četvrtak da će lijek Spinraza svima oboljelima od spinalne mišićne atrofije (SMA) biti dostupan relativno brzo, čim se povjerenstvo HZZO-a usuglasi s povjerenstvom Nacionalnoga centra za SMA.

Dva se povjerenstva još nisu usuglasila jer nisu bili definirani svi kriteriji za postupak liječenja, no to je samo pitanje tehničkih detalja, rekao je Kujundžić novinarima uoči Vladine sjednice.

Ministar smatra da se na tu odluku ne čeka predugo. “Onaj tko zna što znači davati lijek, koji su rizici, a koje koristi, to odmah zna. To je sada vrlo blizu, hoće li proći pet ili 25 dana, to je na povjerenstvu i na struci”, poručio je Kujundžić.

Spinraza će se moći odobravati i djeci na respiratoru te starijima od 18 godina, jer je povjerenstvo za procjenu učinka tog lijeka donijelo odluku o proširenju indikacija. HZZO prije toga mora odobriti zahtjev za proširenjem indikacija koju je podnio nositelj odobrenja za taj lijek u Hrvatskoj.