KSENIJA URLIČIĆ NAHVALILA PLENKOVIĆA: ‘Najbolji premijer kojeg je Hrvatska imala’

Bivša urednica Zabavnog programa HRT-a i nekadašnja televizijska voditeljica Ksenija Urličić gostovala je na N1 televiziji, a u uvodnom djelu gostovanja progovorila je prije svega o svojoj mirovini u kojoj je posljednjih 18 godina.

– Zapravo, kad sam otišla u mirovinu, okrenula sam jednu vedru stranicu života. Lijepo je kad čovjek u toj mirovini nađe neke svoje sadržaje. Ja sam odlazeći s televizije odsanjala taj svoj televizijski san. Isfiltrirala sam sve ono što je bilo loše i ostale su mi samo lijepe stvari. Sam posao koji je bio naporan nikad nije bio prepreka tom mom veselju – kazala je pa priznala da i dalje najviše gleda HRT. Ostala je vjerna tome jer se radi o televiziji koja je dio njezinog života.

.-Još uvijek smatram da HRT nema konkurenciju, bar u sadržajima koji mene zanimaju. Kad vidite taj golemi opseg koji HRT pokriva, onda vidite da je taj HRT nedostižan po mom mišljenju – rekla je Urličić objasnivši i je li onda glavnog ravnatelja HRT-a Kazimira Bačića nagovorila da vrati Doru u program s obzirom na to da joj je on zet.

-Ja sam uvijek navijala za Doru i nisam ga baš nagovarala, ali je on znao da je taj projekt meni prirastao srcu i da sam ja na neki način mama Dore. Dora je zapravo jedan dobar projekt za kojim sam ja uvijek žalila kad je nestao. Ja ga ne savjetujem. Nikad nikoga nisam savjetovala. Nemam običaj savjetovati nekoga tko me to ne traži. Kazimir Bačić je doista svoj u tom svom poslu- ocijenila je, a onda se podsjetila i na svoje početke na HRT-u, odnosno na Televiziji Zagreb.

– Jedna činjenica da sam 1959. vodila Opatijski festival, kao početnica… Ja sam to odradila, bila je tu jedna mala pauza. Kad sam diplomirala romanistiku onda sam prvo od HRT-a dobila ponudu za stalni posao i ja sam prihvatila – prisjetila se Urličič, a vođenje zabavnog programa u ratu nazvala delitkatnim i odgovornim te zanosnim poslom.





– Bez neke lažne skromnosti mogu reći da je to vrijeme procvata zabavnog programa. Ja sam organizirala doček Nove ratne godine 1991./1992. Mi smo dočekali Novu godinu razgovarajući s ljudima koji su bili na ratištu. Bezrezervnu podršku smo pružali domoljubnim sadržajima i koncertima domoljubnog sadržaja – kazala je Urličić koja se ponosi svojim bratom Žarkom Domljanom, prvim predsjednikom Sabora u neovisnoj Hrvatskoj.

-Užasno sam ponosna što je jedan dr. Franjo Tuđman, koji je jedan politički genije, znao baš u mom bratu prepoznati čovjeka koji je bio prvi predsjednik Sabora neovisne Hrvatske – rekla je pa se referirala i na aktualne hrvatske političare, posebno komplimantirajući premijera Andreja Plenkovića i predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović.

– Andreja Plenkovića smatram najboljim premijerom kojeg je Hrvatska imala. On je čovjek koji je apsolutno povećao ugled Hrvatske. Snalazi se podjednako dobro na domaćem i stranom terenu.

Rekla je i da podržava Kolindu Grabar-Kitarović.

– Vidite da je uvijek oslovljavam s gospođo. Vi morate poštovati protokol u službenim razgovorima, pogotovo u Saboru – ističe Urličić.