KRVAVI UDBAŠKI POHODI: Djevojčici su pucali u glavu, tri ubijena Hrvata imala su 10 godina

Autor: Iva Međugorac

Agent Udbe Josip Perković, danas je stigao u Hrvatsku, a doživotna zatvorska kazna koju mu je izreklo njemačko pravosuđe, u našoj je zemlji preinačena na 30 godina zatvora. Dok se Perković vraća u Hrvatsku, ovdje se na političkoj pozornici talasa Zoran Milanović, predsjednik s karakterom, koji je štiteći udbaša Perkovića Hrvatsku osramotio na europskoj razini donoseći skandalozni lex Perković, no usprkos tome, pravda je Perkovića ipak stigla, a kazna mu je dosuđena zbog ubojstva Đurekovića, uspješnog direktora Ine koji se zamjerio jugoslavenskim vlastima. Đurekovića su ubili hicima iz pištolja, udarali su da tupim predmetom dok je ovaj pripremao zločin, a njegova smrt tek je jedan u nizu monstruoznih udbaških zločina. Prema istraživanjima niza povjesničara u periodu od 1946-te pa sve do 90-te Hrvati su ubijani širom svijeta, pa i u Aziji, sve skupa govorimo o 67 Hrvata, od kojih je troje imalo manje od deset godina, a tijekom likvidacija ubojice su koristile pištolje, noževe, toljage, sjekire. Imotski imigrant Marijan Šimundić jedan je od onih koje je Udba bešćutno smaknula u Stuttgartku 1967.godine, ovaj hrvatski nacionalist smjetao je jugoslavenskim vlastima pa je njegova likvidacija pomno i prepredeno planirana. Na zadatak je poslan Jozo Cvitanović, Udbap iz Prološca Donjeg nedaleko Imotskog. On je nagovorio mladu Nijemicu Brunhildu Kobnlenz da mu pomogne u realizaciji zlokobnog plana pa je Nijemica svakodnevno dolazila u Šimundićev restoran te ga šarmirala, a 13.rujna te 67-e godine nesretni je Šimundić s Koblenz vodio ljubav na jednom parkirališu, u svojem automobilu, kada im je prišao Cvitanović te kroz otvoren prozor ubio Šimundića, nakon čega s Brunhildom biježi u Jugoslaviju te dobivaju stan u Splitu, na koncu u pokušaju da se vrati u Njemačku Brunhilda biva uhićena jer je posjedovala lažni pasoš, osuđena je na devet godina zatvora. Posebno je potresna priča s obitelji Ševo, Josip Ševo iz okolice Čitluka sa ženom Tatjanom i pokćerkom Rosemarijom živio je u Stuttgartu, ali 1972.godine obitelj se zaputila na odmor u Italiju. S njihovim je planovima bio upoznati i Vinko Sindičić koji im se pridružuje. Prema tvrdnjama svjedoka 18.kolovoza 72-e doputovali su u San Dona di Piave, gradić nedaleko od Venecije te se smjestili u pansionu Bar Ristorante Centrale gdje je Sindičić prespavao jednu noć. Narednog dana vlakom odlazi u Trst, zbog navodnog sastanka s roditeljima, a tjedan dana kasnije obitelj Ševo dolazi na željezničku stanicu u navedenom gradiću kako bi dočekali budućšeg ubojicu koji je doputovao vlakom. Po povratku s kolodvora obitelj se zaustavlja na obližnoj tržnici u večernjim satima, a prema izjavi žene koja ih je srela Antonije Mazaletto u njihovom je autu bio i muškarac sa crnim naočalama, obitelj Ševo i njihov ubojica s tog mjesta sporednom cestom kreću prema Veneciji. Ševo na vozačkom mjestu, do njega supruga Tatjana, a iza ubojica i devetogodišnja djevojčica Rosemarija. U jednom zavoju kad Ševo usporava ubojica mu ispaljuje tri hica u zatiljak, ovaj na mjestu umire i slijeće u jarak. Tatjana premda vezana pojasom uspjeva od ubojice zgrabiti revolver te mu otima prigušivač zvuka, nakon čega monstrum ispaljuje više hitaca prema njoj te je ranjava i na koncu s dva hica u glavu ubija djevojčicu od devet godina. Odlazeći iz auta ubojica uviđa da je Tatjana još živa, stavlja novi saržer u revolver i čitavoga upucava u njeno jedva živo mlijeko, nakon toga nestaje u pravcu Trsta. Blizu zločina nalazila se talijanska vojarna, a dočasnik Francesco Lombardi i vojnik Salvatore di Garbo koji su čuli pucnjeve dotrčali su do mjesta zločina te se šokirali viđenim. Nakon ubojstva obitelji Ševo, Sindičić bježi u Jugoslaviju i pod pseudonimom Pitagora, nastavlja raditi za Udbu. O udbaškom zločinu na australskom tlu, svojedobno je progovarao diplomat Antun Babić čije svjedočanstvo u potpunosti prenosimo:

”U nedjelju 4. prosinca 1988. godine zrakoplovom JAT-a, i pod zaštitom policije, Australiju su napustili djelatnici jugoslavenskog konzulata u Sydneyu, na čelu s generalnim konzulom Stanojlom Glišićem, koje je australska federalna vlada proglasila nepoželjnim osobama tj. protjerala iz ove zemlje. Protjerivanje je uslijedilo nakon što je jugoslavenska vlada u Beogradu odbila australskoj policiji predati čuvara konzulata koji je u nedjelju 27. studenog 1988. godine, pucajući na hrvatske demonstrante ispred jugoslavenskog konzulata teško ranio hrvatskog dječaka Josipa Tokića. Odlazak jugoslavenskih „diplomata“ po noći u nedjelju 4. prosinca bio je kulminacija povijesnog i presudnog događaja, koji je kao malo koji drugi slučaj nakon Drugog svjetskog rata, bio tjedan dana u centru pozornosti cijele australske javnosti…

Vijest o teškom ranjavanju mladog Josipa Tokića proširila se munjevitom brzinom diljem Australije. Sve australske radio postaje javljale su svakih sat vremena o tom jugoslavenskom zločinu, a u TV dnevnicima navečer to je bila glavna vijest, s prikazom mirnih hrvatskih demonstracija ispred konzulata u Sydney-u. Za bolji pregled događaja koji su uslijedili nakon oružanog napada na Hrvate iz jugoslavenskog konzulata najprije donosimo reakciju Vlade Australije i australskih sredstava za priopćavanje, a iza toga reakciju Hrvata u Australiji.

Odmah nakon što je doznao za pucanje iz jugoslavenskog konzulata u Sydneyu na hrvatske demonstrante, ministar vanjskih poslova Australije, senator Gareth Evans, osudio je taj jugoslavenski zločin i zatražio od jugoslavenskog konzulata u Sydney-u i ambasade u Canberri da konzulat i ambasada u potpunosti surađuju s australskom policijom u istrazi cijelog slučaja, s namjerom da se utvrdi tko je pucao, da bi se nakon toga, po australskom zakonu, tu osobu moglo izvesti pred sud, kako bi joj se sudilo za pokušaj ubojstva. Jugoslavenska ambasada u Canberri, na čelu s ambasadorom Borisom Cizeljom (Slovenac), najprije je obećala tu suradnju da bi već slijedećeg dana, nakon poruke iz Beograda, počela odugovlačiti s pružanjem suradnje australskim vlastima. Bio je to prvi znak da će se Jugoslavija pozvati na Bečku konvenciju, prema kojoj se diplomatsko osoblje može pozvati na diplomatski imunitet u slučaju kršenja zakona u zemljama u kojima se nalaze. U međuvremenu se uspostavilo da je mladog Hrvata ranio čuvar konzulata Zoran Matijaš, koji je bio na popisu diplomatskog osoblja i australske su vlasti odmah zatražile da ga jugoslavenski konzulat preda policiji New South Walesa. Taj je zahtjev Australije odbijen i nastalo je natezanje u iduća tri dana, kad je, u četvrtak 1. prosinca 1988. godine ministar vanjskih poslova Australije, senator Gareth Evans dao ultimatum Jugoslaviji da preda osobu koja je pucala u Hrvata ili će Australija poduzeti najoštrije mjere protiv konzulata u Sydneyu.

U petak navečer 2. prosinca Jugoslavija je dobila šest sati da odgovori na australski ultimatum. U međuvremenu u australskom se tisku razvila živa rasprava o cijelom događaju. Sve najvažnije australske novine najoštrije su osudile jugoslavenski zločin, dok su vodeći radio i TV komentatori već od ponedjeljka 28. studenoga počeli tražiti da se zatvori jugoslavenski konzulat i protjera njegovo osoblje. U brojnim TV i radio postajama intervjuirani su predstavnici hrvatske zajednice u Australiji.

Budući da se jugoslavenski zločin dogodio u Sydney-u, gđica Barbara Zaher i urednik Spremnosti g. Lovoković bili su intervjuirani u najvažnijim TV i radio emisijama, u kojima su vrlo razumno, djelotvorno i s velikom mjerom uvjerljivosti upoznali australsku javnost s pozadinom zločina u Sydneyu: progonom hrvatskog naroda u Jugoslaviji od 1918. godine., ubojstvima hrvatskih emigranata diljem svijeta od strane Udbe poslije Drugog svjetskog rata i zahtjevom Hrvata za svoju slobodnu i demokratsku hrvatsku državu….

Istodobno su svi australski dnevnici bili puni članaka o Jugoslaviji i Hrvatima u Australiji… Najznačajniji je bio komentar bivšeg šefa australske tajne policije g. Harvey Barnetta, koji na toj dužnosti bio od 1981. do 1985. godine. U vlastitom članku za visokotiražni dnevnik The Herald iz Melbournea od 5. prosinca 1988. godine Barnett je među ostalim napisao:

‘Finoća nije nikada bila sastavni dio diplomacije jugoslavenske vlade. Od konca Drugog svjestkog rata Beograd karakterizira super osjetljivo ponašanje prema bilo kome tko kritizira njegovu vlast. Beograd posebno nastoji neutralizirati sve dijelove hrvatske manjine u prekomorskim zemljama koji su se usudili kritizirati Jugoslaviju…

Jugoslavija se redovno žali onim zemljama, kao što je Australija, u kojima njihovi hrvatski građani prosvjeduju protiv svoje bivše domovine. Beograd traži da se ušutka svaka njihova opozicija. Kad se to ne dogodi, protivnici beogradskog režima bivaju podvrgnuti oštrim mjerama…

Postoje dokumentirani dokazi o jugoslavenskim zastrašivanjima (i ubojstvima) hrvatskih emigranata diljem svijeta. Jugoslavenska vlada troši ogromne novce za ušutkivanje svojih protivnika. Glavna djelatnost jugoslavenske obavještajne službe je infiltracija raznih hrvatskih disidentskih organizacija u namjeri da kontrolira njihovo djelovanje. U posebno težim slučajevima istaknuti Hrvati su bili ubijeni od strane profesionalnih agenata…

Tajne službe u zapadnim zemljama, uključujući Australiju, svjesne su opasnosti od strane ubojica jugoslavenske tajne službe koje tragaju za svojim hrvatskim žrtvama i poduzimaje potrebne mjere da ih neutraliziraju…’

Kao što se očekivalo, Jugoslavija nije do šest sati navečer u petak 2. prosinca predala jugoslavenskog državnog teroristu Zorana Matijaša australskoj policiji, a ona to nije imala namjeru učiniti niti jednog trenutka, jer je osoblje konzulata počelo pakirati svoje kovčege odmah nakon što je Jugoslaviji uručen ultimatum… Zatvaranje jugoslavenskog konzulata u Sydneyu i protjerivanje njegovog osoblja iz Australije bio je za Jugoslaviju bolje rješenje nego da je Matijaš izveden pred australski sud, na kojem bi se najvjerojatnije otkrile mnoge druge stvari povezane sa zločinom pred konzulatom i djelovanju Udbe u Australiji…

Jugoslavenski zločin u Sydneyu izazvao je veliko ogorčenje među Hrvatima diljem Australije. U Melbourneu su održane, samo sat vremena nakon što se čulo o oružanom napadu na Hrvate u Sydneyu, spontane demonstracije ispred parlamenta za državu Viktoriju, u kojima je sudjelovalo preko tisuću Hrvata, uglavnom mladeži.

Istu večer su predstavnici hrvatskih političkih organizacija, koje se nalaze u Hrvatskom međudruštvenom odboru za Viktoriju, odlučili da se slijedeću subotu, 3. prosinca, ispred zgrade parlamenta u Viktoriji također održe mirne i demonstracije. I zaista, usprkos tomu što je za mnoge Hrvate, koji rade u tvornicama i gradilištima, subota radni dan, već u 10 sati ujutro u centru Melbourne-a okupilo se preko 5000 Hrvata svih dobi.

Na trgu u centru grada održano je nekoliko kraćih govora, a onda je preko dva kilometra duga kolona prosvjednika, noseći oko stotinu hrvatskih i australskih barjaka i bezbroj slika ranjenog mladog Josipa Tokića i drugih Udbinih žrtava, krenula prema zgradi parlamenta. Prema priznanju policije bio je to do sada najveći etnički skup u centru grada Melbournea poslije Drugog svjetskog rata. Kad je nakon skoro pola sata kolona stigla pred zgradu parlamenta, predstavnici Hrvatskog međudruštvenog odbora održali su nekoliko govora na engleskom i hrvatskom jeziku, koje je nazočno mnoštvo burno ali i dostojanstveno pozdravljalo. Govore su držali: Josip Pavlović, Josip Čuk, Ivan Čorić, Ivan Butković, Stjepan Zdelar, Mimi Perak (koja je održala izvrstan govor na engleskom jeziku) i Ante Babić. Na kraju demonstracija koje su trajale od 10 sati ujutro do 1 sat popodne otpjevane su hrvatska i australska himna, a nakon toga se okupljeno mnoštvo mirno razišlo i krenulo svojim domovima.

Hrvatski prosvjed u Melbourneu izazvao je nezapamćenu reakciju australskih medija, koji su tri dana ranije počeli najavljivati da se organizira prosvjed. Već sat vremena prije prosvjeda, u 9 sati ujutro, na mjestu okupljanja, na glavnom trgu Melbournea, došao je najveći broj TV, radio i novinskih izvijestitelja od kako Hrvati demonstriraju u ovoj zemlji.

Urednik Hrvatske slobode, Ante Babić, bio je intervjuiran od strane svih pet australskih TV kanala, koji su kasnije navečer u glavnim vijestima donijeli do sada nezamislivo objektivne i za nas Hrvate pozitivne osvrte o hrvatskom prosvjedu. Svi su kanali prenijeli i intervju s urednikom Hrvatske slobode, koji je naglasio kako Hrvati pozdravljaju odluku australske vlade o istjerivanju jugoslavenskih diplomata iz Sydneya i zatvaranju konzulata, ali je i dodao kako to nije dovoljno. Naglasio je da Australija treba prekinuti sve diplomatske odnose s Jugoslavijom i da treba također zatvoriti konzulat u Melbourneu i ambasadu u Canberri, jer se iza odluke o oružanom napadu na hrvatske demonstrante nalazi vlada u Beogradu.

Urednik Hrvatske slobode upozorio je i na djelovanje jugoslavenske tajne službe, koja stoji iza raznih nasilnih akcija u ovoj zemlji, a koja su kasnije pripisane Hrvatima. On je također skrenuo pozornost na ozbiljnu mogućnost da jugoslavenski agenti u Australiji krenu s novom serijom nasilja, kako bi diskreditirali hrvatsku zajednicu…

Jedan od sudionika na prosvjedu u Melbourneu u subotu 3. prosinca rekao je da nakon jugoslavenskog zločina u Sydneyu počinje novi, bolji i uspješniji život Hrvata ne samo u Australiji nego i diljem svijeta. To je do sada najbolji znak da su kraj Jugoslavije i uspostava samostalne i demokratske hrvatske države na pomolu… Pred odlazak novina u tiskaru dobili smo obavijest da su u bolnici u kojoj se nalazi Josip Tokić primijećene tri sumnjive i nepoznate osobe za koje se pretpostavlja da su htjele doći do Josipa Tokića sa zlim namjerama. Josipa sada danonoćno čuvaju detektivi.

U zaključku članka ostaje nam samo reći da će Jugoslavija nastaviti ubijati nas Hrvate i našu djecu ma gdje na svijetu bili. Za nas Hrvate nema sigurnog mjesta, sve dok Hrvatska ne bude slobodna i samostalna država«.

Jugoslavenske terororiste iz Sydneya u Beogradu kao heroje dočekao Budimir Lončar

Uz moj uvodnik o teškom ranjavanju Josipa Tokića vrijedno je prenijeti i vijest iz uglednog australskog dnevnika The Age iz tog vremena, kako su po dolasku u Beograd terorist Zoran Matijaš i drugi protjerani djelatnici jugoslavenskog konzulata u Sydneyu bili dočekani kao heroji. Izvjestitelj australskih novina iz Beograda javio je da je atentatora na maloljetnika Josipa Tokića, Zorana Matijaša, i druge udbaške agente iz konzulata u Sydney-u osobno dočekao i ministar vanjskih poslova Jugoslavije Hrvat Budimir Lončar. Da, to je taj isti Lončar koji je bio glavni savjetnik za vanjsku politiku bivšem predsjedniku Stipi Mesiću, a sada je glavni savjetnik odlazećem predsjedniku Hrvatske Ivi Josipoviću. Zar je onda čudno što udbaške strukture u Hrvatskoj i djeca komunista, koja danas vladaju Hrvatskom, poduzimaju sve moguće kako se ne bi otkrile brojne tajne o zločinima jugoslavenskih tajnih službih u svijetu, ali i u Hrvatskoj?

Krvavo ubojstvo Stjepana Đurekovića samo je vrh sante leda o brojnim ubojstvima hrvatskih emigranata i iseljenika koja je diljem svijeta vršila tajna služba zločinačkog komunističkog režima u Jugoslaviji i SR Hrvatskoj. Sve dok se ne otkriju i sankcioniraju zločini jedne od najokrutnijih tajnih obaviještajnih službi u svijetu u Hrvatskoj ne će nikada biti društvenog mira i stabilnosti niti će se Hrvatska moći razviti u gospodarski razvijenu zemlju i demokratski uspješno društvo. Dapače, ako se to pitanje ne riješi na zadovoljavajući i pravedan način, Hrvatskoj prijeti opasnost od totalnog urušavanja ono malo poveznica koje nas drže zajedno kao jedan narod