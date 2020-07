Krunoslav Capak nekad je bio u sukobu s ‘prvom damom’ Hrvatske: Je li to pravi razlog sukoba Milanovića i Plenkovića?

Autor: Dnevno.hr

Je li nestranački predsjednik svih građana Republike Hrvatske ipak malo skloniji jednoj posebnoj građanki, svojoj supruzi? Lako bi moglo biti da jest. Uporno inzistiranje Zorana Milanovića da Stožer na čelu s dr. Krunoslavom Capakom nije legitiman i da ga se kao takvog sa svim odlukama treba preispitati na najvišem, Ustavnom sudu ima svoju pozadinu.

Dr. Krunoslav Capak imenovan je na dužnost načelnika Stožera kao ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. U toj instituciji radi posljednjih 35 godina, zaposlio se odmah nakon studija Medicine u Zagrebu i pripravničkog staža u Vinogradskoj bolnici, polako se penjao kroz hijerarhiju, a sad je, u 58-oj godini života, u drugom ravnateljskom mandatu. U istoj ustanovi zaposlena je znatno kraće, i to kao voditeljica Odjela tjelesnog zdravlja, predsjednikova žena dr. Sanja Musić Milanović (51g.).

Njezin odnos sa šefom Capakom ne može se opisati kao harmoničan i suradnički raspoložen, dapače. Njihov je odnos kompliciran i suradnja tako burna da je u jednom trenutku, na vrhuncu sukoba oko jednog projekta, dr. Capak potpisao dr. Musić – Milanović opomenu pred otkaz, toliko ga je iznervirala. Bio je to vrhunac nakon kojeg je Sanja Musić Milanović reterirala, pa je u kompleksu na Rockfellerovoj ulici između njihovih ureda zavladala „tiha misa“.

U trenutku kad je Zoran Milanović postao predsjednikom RH, u hodnicima HZZJZ među zaposlenima odmah je aktualizirana ta priča s pitanjem hoće li biti uzvraćanja „milo za drago“? I od svega se, najvjerojatnije, ništa ne bi dogodilo da se nije pojavila korona i pandemija, te da dr. Capak nije imenovan šefom Stožera. I to je promijenilo sve. Capak je dočekao svoj zvjezdani trenutak kao liječnik, menedžer i stručnjak, a bračni par Milanović svoj zvjezdani trenutak preispitavanja njegove pozicije i to kroz usta predsjednika države sve do ustavne razine.