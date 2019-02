Krstičević opet progovorio o nabavi borbenih aviona: Spomenuo seljake, učitelje, tete u vrtiću

Autor: Dnevno.hr

Ministar obrane i potpredsjednik Vlade Damir Krstičević komentirao je u četvrtak nabavu višenamjenskih borbenih aviona, piše N1.

“Vi ste vidjeli da je moj stav da je Hrvatskoj potreban višenamjenski borbeni avion. Premijer je također rekao da je Vlada čvrsto zainteresirana da Hrvatska ima tu sposobnost, ali idemo prvo korak po korak. Čeka nas prvo saborska rasprava, interpelacija, radimo temeljitu analizu procesa. Kad napravimo temeljitu analizu ćemo pristupiti izboru višenamjenskog borbenog aviona. Bitna je sada analiza cijelog procesa, vidimo da je proces vrlo složen, trebamo pogledati sve i vidjeti kako tu priču koja je bitna za budućnost riješiti. Jasno da bismo voljeli u svemu tome imati nadstranačku priču”, rekao je Krstičević.

Ministar i dalje tvrdi da je cijeli proces nabave aviona bio transparentan te da Hrvatska nije odgovorna za ništa.

“Trebamo sagledati sve, uvijek se trebaju izvući naučene lekcije, ja to i vojnički želim napraviti. Znate da smo i u ovom poslu koristili druga ministarstva, znate da je proces donošenja odluke bio vrlo temeljit. Kažem, vidimo da je ovo složena priča. Sve ono što Hrvatska ima trebamo uključiti da iz drugog koraka dođemo do cilja. Apsolutno pozdravljam da u drugom koraku napravimo iskorak da u drugom pokušaju dođemo do cilja”.

Ministar je upitan želi li i dalje američki F-16 avion.

“Idemo prije svega, kad napravimo analizu, vidjet ćemo u kojem pravcu će to ići, uvijek volim dobiti najbolje za Hrvatsku, ali moramo svi u procesu imati odgovornost za porezne obveznike. Moramo gledati kako je našem seljaku, učitelju, teti u vrtiću, moramo odgovorno poravnati mogućnosti Hrvatske”.