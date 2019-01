Krstičević i Kolinda lažu? Jesu li ovo doista dijelovi američkog non-papera ili im netko podmeće?

Pozivajući se na portal za obranu i sigurnost Obris.org dio je hrvatskih medija objavio dijelove tzv.non-papera, riječ je o papiru za kojega su ministar obrane Damir Krstičević i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović tvrdili da ne postoji. Podsjetimo, unazad nekoliko dana javnim prostorom cirkulira vijest o američkom non-paperu, odnosno neslužbenom dokumentu kojim su Sjedinjene Države upozorile najviše hrvatske institucije na prepreke koje Hrvatsku čekaju na putu u poslovnu avanturu nabave izraelskih borbenih aviona F-16 Barak. Postojanje dokumenta demantirali su kako u Krstičevićevom resoru, tako i u Uredu predsjednice.

“U Ministarstvu obrane ne postoji nikakav ‘non paper’ dokument u kojem se upozorava Republiku Hrvatsku da se ne odobrava prodaja izraelskih aviona Republici Hrvatskoj. Ministarstvo obrane arhivira zaprimljene akte, tako i akte i korespondenciju sa zemljama ponuđačima u postupku nabave višenamjenskog borbenog aviona”, stoji u priopćenju MORH-a, a oglasila se i predsjedničina administracija koja je tvrdila kako Grabar-Kitarović nikada nije zaprimila nikakav dokument.

Nešto lukavije priči je pristupio premijer koji je za Hinu rekao da on taj dokument nije vidio, i da ne zna o čemu se radi, no ne i da isti ne postoji. “Ne mogu vjerovati da bi netko povjerovao da bi predsjednica, premijer i ja nakon takvih saznanja nastavili cijeli posao oko Baraka i da bismo bili toliko neodgovorni”, rekao je Krstičević prije nekoliko dana. No, premda dio medija tvrdi kako je na spomenutom portalu za nacionalnu sigurnost sporni dokument objavljen, ondje isti nije vidljiv premda tvrde kako posjeduju dijelove dokumenta za kojega vladajući tvrde da ne postoji, a koji je prema njima u Zagreb dospio u siječnju 2018.godine..

Obris.org piše kako se u američkom non-paperu na dvije stranice u pet odvojenih točaka upozorava na:

1) preporučenu satnicu i korake za dobivanje kvalitetnog uvida u tehničko stanje konkretno ponuđenih izraelskih i grčkih rabljenih aviona F-16,

2) niz pitanja koja bi Hrvatska trebala postaviti Izraelu i Grčkoj, a tiču se strukture samih ponuđenih aviona, njihove avionike kao i stanja motora, zemaljske opreme te rezervnih dijelova i obuke,

3) mogući timeline cijelog hrvatskog posla nabave izraelskih ili grčkih rabljenih F-16, 4) preporučenu satnicu i korake potrebne za kvalitetan uvid u ponudu novih aviona F-16V blok 70/72 te 5) mogući timeline cijelog posla pribavljanja novih američkih F-16V za Hrvatsku.

Ujedno, dodaju kako je zanimljivo da je SAD smatra kako bi se detaljan uvid u tehničko stanje konkretno ponuđenih letjelica

trebao steći prije nego što Hrvatska donese odluku o izboru nekog od ponuđača. Zanimljivo, taj navodni dokument čiji su dijelovi, ali ne i fotografija navodno objavljeni u medijski je prostor dospio baš u trenutku kada u Hrvatsku dolaze predstavnici Izraelaca kako bi se ispričali za neuspjeli posao, u kojem valja napomenuti naša zemlja neće snositi financijske posljedice.