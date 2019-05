KRŠ I LOM U HDZ-U! Plenković puca! Na rubu je odlaska! Brkić je upravo provalio tko je crni labud

”Vaso uzvraća udarac”, prva je rečenica kojom HDZ-ovci dobro upućeni u aktivnosti unutar stranke opisuju nagli izlazak potpredsjednika Milijana Brkića, sa sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a. Iako dio izvora blizak Brkiću tvrdi kako je sa sastanka izjurio zbog neočekivane obiteljske situacije, koje se tiču njegova sina, rečenica koju je prilikom izlaska izgovorio vrlo je zagonetna. ”Ja sam više ćelavi labud”, poručio je Brkić predstavnicima medija, a zanimljivo je spomenuti da je uvertira u previranja unutar vladajuće stranke otpočela već u izbornoj noći kada su spoznali da su mimo zacrtanih planova o šest mandata za EU parlament osvojili skromnih četiri, što se može okarakterizirati kao potpuni debakl premijera Andreja Plenkovića čiji su se prijatelji našli na listi.

Drugim riječima, Plenković je definitivno podbacio, a rezultati koji su poput bombe odjeknuli HDZ-om mogli bi biti početak njegova kraja. Dok se on bavio rušenjem Brkića, kroz aferu SMS eliminirajući i marginalizirajući njegov utjecaj kako na stranku, tako i na europske izbore, Brkić je mudro šutio, a sada je po svemu sudeći došao trenutak kada se predaju računi, što Plenkoviću nipošto ne ide na ruku. Da situacija u HDZ-u ne ide na ruku prvom čovjeku stranke može se iščitati i izjava koje s dozom rezerve serviraju kadrovi koji su mu do jučer čuvali leđa-. ”Očekivali smo pet mandata, ali evo, bilo je puno lista i raspršili su se glasovi”, izjavio je tako Josip Đakić. Prije sastanka medijima se obratila i Dubravka Šuica koja je najavila da će se na sastanku razgovarati o izbornim rezultatima, pa je stoga vrlo zagonetno da je Brkić naglo izjurio baš sa sastanka na kojem se načinje ova po Plenkovića osjetljiva tema, jer u vrijeme kada je Brkić kormilario HDZ-ovim kampanjama ova je stranka nizala solidne rezultate te je tako Brkićeva i Karamarkova Domoljubna koalicija na prošlim EU izborima osvojila šest mandata, a uživali su i rejting od preko 40 posto, što je brojka o kojoj Andrej Plenković može samo sanjati, on sa svojim koalicijskim partnerima nije niti blizu toj cifri, čime je dugoročno koalicijski potencijal vladajuće stranke spao na niske grane, ostane li situacija ovakvom kakvom se doima nakon EU izbora. U kontekstu upitne Plenkovićeve budućnosti nije zgoreg razmotriti i izjavu Gordana Jandrokovića. ”Rezultat je ispod onog što smo očekivali”, rekao je čovjek za sve predsjednike koji trenutno slovi kao desna ruka premijera Plenkovića, a kada Jandroković govori u šiframa, te kada te Jandroković ne pokušava obraniti tada tvrde HDZ-ovci znaš da si na izdisaju. U polemiku oko izbora uključila se i Ivana Maletić, žena koja se u HDZ-ovim krugovima donedavno opisivala kao Brkićeva uzdanica i potencijalna šefica stranke. ”Bolje je imati neispunjena očekivanja na ovim izborima nego na parlamentarnim”, kazala je šturo Maletić. No, od sto glasa, glasa čuti nije barem kada je riječ o kodiranim izjavama koje se putašju iz vladajućih redova. A jednu takvu izjavu objašnjavajući rezultate izbore ispustio je i glavni analitičar HDZ-a, Plenkovićev savjetnik Robert Kopal koji smatra da je njegova stranka osvojila četiri mandata zbog crnog labuda.

“Dogodilo se što se rijetko događa, a to je crni labud. To kad se dogodi, ljudi traže kojekakva rješenja zašto se to dogodilo, obzirom na odstupanje od istraživanja. Oko 90 do 95 posto naših istraživanja se poklapalo s ovim rezultatima. Kad se pogleda Europu, događa se puno teško predvidljivih stvari. HDZ-u se to, nažalost, dogodilo, glasovi su se disperzirali na jako puno fronti. Bile su 33 liste, izlaznost koja je 20 posto nadmašila izlaznost 2013. godine… S naše strane je napravljeno ama baš sve, ali postoje i crni labudovi. Tjedan dana nam treba da to sve analiziramo”, rekao je Kopal. Crni labud dođagaj je koji je izvan svih normalnih predviđanja, jer ništa što se već dogodilo ne upućuje na to da je moguć, tvorac teorije o crnom labudu jest američki filozof doktor Nassim Nicholas Taleb.

“Većinu velikih događaja u povijesti uzrokovali su crni labudovi. No u svojoj biti crni labudovi nisu nužno negativni događaji. Uzmite primjer stvaranja interneta ili nastanak osobnog računala. Tako antifragilni sustavi imaju koristi od crnih labudova. Sama evolucija ima koristi od nasumičnih, slučajnih događaja – inače nas ne bi bilo“, rekao je dr. Taleb tijekom gostovanja u hrvatskoj metropoli, ali iz njegove tadašnje izjave teško je iščitati tko bi u današnjem HDZ-u mogao biti famozni crni labud. Da situacija koja je zadesila vladajuću stranku nema pretjeranog doticaja sa crnim labudom, definirao je i ekonomist Toni Prug tijekom gostovanja na N1 televiziji.

“Crni labud se dugo koristi za izuzetno rijetke događaje koji se ne mogu predvidjeti klasičnom statističkom analizom, a koji nose ekstremno visoke rizike jer proizvode velike štete. Povijesno su se u financijskom sektoru vezivali za padove burze i neočekivane promjene na financijskim tržištima.U jučerašnjem kontekstu ne vidim ništa što je bilo toliko iznenađujuće da bismo mogli govoriti o ičemu sličnom događajima koji se nazivaju crnim labudom. U cijeloj Europi se evidentno radi o radikalizaciji glasačkog tijela i lijevo i desno, a u tom kontekstu HDZ ostaje u sredini”, objasnio je ekonomist. A tko je onda HDZ-ov crni labud koji to zapravo nije? Strankom kruže dvije teorije, jedna je ona koju puštaju izvori bliski Plenkoviću kriveći Brkića za debakl na izborima, jer kako kazuju on je u diskreciji pomagao Hrvatskim suverenistima da dođu do mandata. Dakako, Plenković nije čovjek sklon samokritici, ali ta teorija prilično je upitna, jer s druge strane konezrvativci iz vladajuće stranke bliski Brkiću na istu se smiju.

Crni labud po njima bi mogao biti upravo Kopal koji je u stranku doslovno sletio. ”Nikoga u HDZ-u ne poznaje, Brkić ne može biti labud on nije leteći, za razliku od Kopala vrlo dobro poznaje županijske i gradske ogranke, svaki lokalni šef ima Brkićev broj, a Kopal da on je baš poput ptice, naprosto je uletio i nespreman se primio ozbiljnog posla, prvo je podbacio na izborima u Lici, ali Plenković iz toga nije izvukao nikakvu poruku pa mu je prepustio europske izbore, ignorirajući Brkićeve savjete da nositeljem liste imenuje Miru Kovača, on se oslonio na Resslera, i dobili smo što smo dobili, glasovi su sami po sebi otišli Suverenistima, jer konzervativni dio HDZ-a na Plenkovićevoj i Kopalovoj listi nije imao za koga glasovati”, zaključuje naš izvor iz vladajuće stranke. Tko je crni labud, u ovom je času za premijera Plenkovića manje bitno, jer sada je očito na redu pokušaj spašavanja s broda koji samo što nije potonuo.