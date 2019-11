KRŠ I LOM U HDZ-u! Plenković ih prodao! Sad je sve jasno: Zašto je zapravo ostao u koaliciji s HNS-om?

Pomirba je pala, a vladajuća koalicija djeluje idiličnije no ikada, no to ni izbliza ne znači da je priča sa štrajkom prosvjetara privedena kraju, štoviše, sindikalisti najavljuju novu seriju štrajkova. Oni s posebnom gorčinom progovaraju o ministrici Blaženki Divjak i šefu HNS-a Ivanu Vrdoljaku koji se samoinicijativno proglasio glavnim rekonstruktorom hrvatskog obrazovnog sustava.

Koeficijenti dakako nisu izjednačeni, a vladajuća karavana profesore i učitelje sada nastoji zadovoljiti bacajući im mrvice na stola, mrvice na koje oni potpuno razumljivo ne pristaju, jer to niti nije bila njihova borba. No, ako je štrajk u nečemu uspio, tada se već sada sa sigurnošću može reći da su prosvjetari, boreći se za svoja prava, u potpunosi ogolili lažnu brigu ministrice Divjak čiji je sindikalni duh preko noći splasnuo, politička stabilnost o kojoj premijer Andrej Plenković mjesecima progovara uvjeravajući nas da sve štima u vladajućoj koaliciji svela se na to da ‘sve štima kada je dobro njima’.

Kako zasad stvari stoje od prijevremenih izbora nema ništa, održat će se iduće godine vrlo vjerojatno u ovo vrijeme, no ono što valja znati jest to da je dobar dio HDZ-a bio spreman i otvoren za izlazak na birališta. pa i na izbore prije reda.

To je opcija koja upravo Plenkoviću ne ide na ruku, on se s HNS-om dogovorio i time cijelu stranku doveo u podanički položaj kako bi odradio hrvatsko predsjedanje Europskom unijom iz fotelje premijera.

Štrajk u školama koji se nastavlja otvorio je međutim, vrata novim štrajkovima jer i u drugim sindikatima javnih i državnih službi razmatra se ta mogućnost.





Dakle, stabilnost je samo prividna, a mira u našoj maloj političkoj bari još dugo neće biti.