KRŠ I LOM IZA ZATVORENIH VRATA! Zaratili Grbin i Milanović: Predsjednik pobjesnio na šefa Partije! Rečenica koja mu nije trebala

Autor: Iva Međugorac

Nezapamćen politički obrat kojem hrvatska javnost svjedoči u slučaju aktualnog predsjednika Zorana Milanovića, vruća je tema na lijevoj političkoj sceni, posebice u njegovom SDP-u u kojem ne prestaju polemizirati o Milanovićevoj retorici. Predsjedniku su leđa okrenuli antifašisti koje je nazvao šibicarima, zaratio je s predstavnicima Gonga, u svojem Uredu primio Milorada Dodika priklonivši se njegovim stavovima o Bosni i Hercegovini, čin i odličja vratio je Branimiru Glavašu, ustvrdio da država nema ništa s ubojstvom obitelji Aleksandre Zec, a onda se u jednom trenutku priklonio Mostovoj inicijativi kojom se u pitanje dovodi svrha postojanja covid-potvrda.

U Partiji opasno

No, korona za Milanovića odavno ne predstavlja neku pretjerano opasnost kada ju je ionako usporedio s karijesom. Opasno je zato posljednjih dana u Partiji, a upućeni svjedoče da su radi posljednjih predsjednikovih istupa Milanović i šef SDP-a Peđa Grbin ozbiljno zaratili. ”Grbin je nakon niza upozorenja postao svjestan da SDP-u predsjednikovi istupi škode, on se od toga javno ogradio te jasno upozorio da će SDP razmisliti o tome hoće li Milanović na idućim izborima biti naš predsjednički kandidat”, nabrajaju naši sugovornici iz SDP-a potvrđujući da je to razljutilo Milanovića. Da su tenzije porasle te da su njih dvojica u sukobu svjedoče i naši sugovornici iz Ureda predsjednika. No, oni za to očekivano krive Grbina.

”On je predsjednika razočarao, kakav je to predstavnik oporbe i šef ljevice kada se nije u stanju založiti za zaštitu ljudskih prava, njegov je pristup nerealan, on kao da ne sluša kompletne Milanovićeve izjave, predsjednik je primjerice za obitelj Zec jasno rekao da to nije zločin države, već pojedinaca, ali je taj monstruozan čin nedvosmisleno osudio, on nije negirao genocid u Srebrenici, već je govorio o razinama zločina, a što se tiče odnosa prema BiH u to se Grbin ne bi ni trebao plesti, jer o tome ne zna previše”, komentira naš sugovornik blizak Milanoviću pa napominje kako predsjednika ne brine to hoće li ga njegova nekadašnja stranka kandidirati za predsjednika na idućim izborima. ”I HDZ i SDP mu mogu poslati koga žele, Milanović se već sada smatra pobjednikom idućih izbora, ako se ljevica misli odreći Milanovića onda su već sada trebali krenuti na njega sa svojim kandidatom, ali oni takve osobe nemaju, nije pitanje želi li Grbin Milanovića, nego je pitanje želi li Milanović uopće više biti SDP-ov kandidat”, smatra naš sugovornik.

Sličan Bandiću?

Istovremeno, u SDP-u nisu zadovoljni pa kažu da Milanović svojim pristupom koji neodoljivo podsjeća na populistički sve više nalikuje pokojnom Milanu Bandiću, koji se poput njega, nakon mandata koje je osvajao kao SDP-ov kandidat s vremenom počeo priklanjati širim masama ne mareći za ideologiju. ”Istina je da mi u stranci nemamo koga kandidirati, ako Milanovića odbijemo, ali unatoč tome, treba voditi računa i o parlamentarnim izborima, koji su važniji od predsjedničkih, ako mi na još jednim parlamentarnim izborima izgubimo ne znam čemu ćemo se dalje politički nadati”, navodi SDP-ovac s kojim smo razgovarali u nadi da će predsjednik SDP-a Peđa Grbin i predsjednik države Zoran Milanović u međuvremenu ipak izgladiti odnose.