KRIVI ČOVJEK NA KRIVOM MJESTU! Policija puca po šavovima od skandala: Božinović je nemoćan, on se zasitio

Autor: Iva Međugorac

Davor Božinović se svega zasitio, on je svjestan afera u MUP-u, ali on ondje nije uspio provesti kadrovsku čistku. Sve mu to stiže na naplatu, a on s tim ljudima koji nižu afere nema veze, to su ljudi koje je naslijedio, i pod čijim je utjecajem popustio- tim riječima u MUP-u se komentira objava kompromitirajuće komunikacije preko WhatsAppa koju su međusobno vodili visokopozicionirani dužnosnici hrvatske policije koji su se putem poruka dogovaralo o ilegalnom tretmanu uhvaćenih migranata.

Problemi s tretmanom migranata

”Mi s tretmanom migranata imamo problem već jako dugo, Božinović je svojedobno kada smo zbog toga prozivani od strane Europske komisije ušao u sukobe s Plenkovićem jer je štitio hrvatske pogranične policajce, i stao na njihovu stranu, ali je problem u tome što je Božinović bez obzira na namjere i planove pogrešan čovjek za ovu poziciju, on to zna, zato vjerojatno i jest pomalo frustriran. Uostalom Božinović se policijom zbog pandemije nije ni stigao baviti, tu nisu problem samo afere, već i generalno položaj policajaca. Ljudi su u ovom sustavu ogorčeni, potplaćeni i sve manje zainteresirani pa ni na natječaje za nova radna mjesta se više gotovo nitko ne javlja”, nabraja naš sugovornik probleme ovog sustava, ali i samog ministra koji se ovih dana našao u nezavidnom položaju.

Aferu s prepiskom komentirao je praktički čim je eskalirala, no stekao se dojam da se Božinović izmotava te da ni on sam ne zna što bi rekao.





“To su zatvorene grupe osoba koje su ovlaštene. Whatsapp ima enkripciju. Može se dogodit pokušaj ubojstva, to ćete vi, na najbrži način, porukom obavijestiti kolegu? Ili ćete čekati da sjednete za kompjuter i onda obavijestite? Ovo je operativna komunikacija, ako je”, rekao je ministar Božinović, a oni koji se razumiju u ovu tematiku tvrde da je takav stav nedopustiv jer policija za međusobnu komunikaciju treba koristiti svoj interni komunikacijski sustav za kojega je inače prema pisanju Telegrama iz Schengen Facility fonda do 2023.godine stiglo 8,5 milijuna eura kako bi se modernizirao, proširio i pokrio signalom sustava Tetra. I iz samog MUP-a rečeno je kako komunikacija na raznim aplikacijama nije službeni način razmjene podataka.

Upitna grupa za komuniciranje

”Naravno da to nije ni službena, ni sigurna komunikacija. Da je to sigurna komunikacija onda mi o tome danas ne bi niti razgovarali, priča ne bi dospjela u medije, niti bi javnost za poruke saznala preko schreenshotova. Problem je što Božinović u tome ne vidi problem, on je trebao sačekati i bez uvijanja jasno dati javnosti do znanja na koji način policija mora komunicirati. Nikakve aplikacije nisu i ne mogu biti dopustive”, navodi naš sugovornik koji uz to dodaje da uopće nije bitno je li WA sigurna aplikacija. ”Ovdje se radi o nečemu što mora biti službeno, i o nečem oko čega se prostor za raspravu nije smio otvoriti”, drži naš sugovornik. rasprava se međutim otvorila i radi 33 osobe koje su bile uključene u ovu spornu grupu, a među kojima su i mnogi visokopozicionirani pripadnici MUP-a.

U grupi je tako sudjelovao načelnik Uprave za granicu Zoran Ničeno koji je ujedno pomoćnik glavnog ravnatelja policije Nikole Miline. Tu je i Hari Brnad koji je u to vrijeme bio pomoćnik načelnika PU primorsko-goranske, on je nedavno izabran za načelnika te uprave i to nakon što je poništen prvi natječaj pri čemu se tvrdilo da Božinović podilazi pritiscima, jer je na tom prvom natječaju nekadašnji Brnadov šef pao na pismenom ispitu. Na koncu je pod pritiskom Brnad imenovan načelnikom, a Božinović je tim manevrom izgubio i najmanji utjecaj na kadroviranja u policiji kojom ravnaju načelnici policijskih uprava onako kako to njima paše. U grupi je nadalje i Jelena Bikić voditeljica Službe za odnose s javnošću te Marina Mandić koja je u to doba bila glasnogovornica MUP-a.

Bikić prešla granicu

Sve u svemu niz zvučnih imena, koji za ministra predstavljaju novi serijal problema, a lako moguće i međunarodnih neugodnosti pošto je Bikić policajcima poslala podatke o trojici novinara Associated Pressa navodeći njihove brojeve putovnice te imena i prezimena.

“Poštovane kolegice i kolege dostavljam informaciju na daljnje korištenje: Služba za odnose s javnošću MUP-a zaprimila je zahtjev agencije Associated Press kojim traže snimanje na granici uz ophodnju granične policije. Zahtjev ćemo odbiti pa možemo očekivati da će samoinicijativno snimati”, stoji u poruci Jelene Bikić koja bi se u konačnici osim njoj samoj o glavu mogla obiti i ministru Božinoviću koji ni sam nije oduševljen viđenom prepiskom, koju je dakako teško argumentirati i opravdati.