KRIŠTO VIŠE NIJE KRALJICA DESNICE! Titulu joj otima Marija Selak Raspudić: Britka Mostovka je nova konzervativna heroina

Autor: Iva Međugorac

Nakon nedavne krize kroz koju je prošao Domovinski pokret odlaskom Miroslava Škore, stanje na desnici ipak se počinje stabilizirati, što se daje naslutiti iz posljednjeg Cro Demoskopa. Prema tom istraživanju vodeća konzervativna stranka, a ujedno i najveći dobitnik istraživanja zasigurno je Most koji bilježi rast, trenutno su na 8 posto, dok su u listopadu bili na 6,7 posto.

Rast s novim predsjednikom Ivanom Penavom bilježi i Domovinski pokret koji ovaj mjesec bilježi potporu od 5 posto, dok su u listopadu bili na 3,7 posto te su im mnogi sa Škorinom odlaskom predviđali potpuni slom, što se evidentno nije dogodilo. Upravo suprotno čini se kako Penava svojim istupima i kritičkim djelovanjem uspijeva stabilizirati poljuljanu poziciju svoje stranke, pred kojom je doduše još podosta posla do potpunog oporavka. No optimizam im zasigurno ulijeva ovaj posljednji rast rejtinga koji ukazuje na to da dio birača od njih nije digao ruke, s tim da se od Penave uz postojeće teme definitivno očekuje otvaranje novih koje su ključne za životni standard građana, čega prema najavama iz Pokreta u doglednim mjesecima neće nedostajati.

Vidljivo je i kako su u Pokretu donijeli dobru procjenu time što se nisu priključili suverenističkom referendum o euru, koji je po svemu sudeći neslavno propao.

Gdje je nestao Petrov?

S druge pak strane ni Most ne treba otpisati, njihovi zastupnici prometnuli su se u vodeće konzervativne predstavnike u političkoj areni. No ako žele zadržati rast i oni će biti primorani posegnuti za određenim kadrovskim promjenama, trenutno se kao njihova najveća zvijezda nameće zastupnica Marija Selak Raspudić, čiji su drčni i elokventni nastupi u drugi plan uspjeli izgurati čak i sveprisutnog Nikolu Grmoju. Na braniku Mostove pozicije ističe se i Nino Raspudić te Marin Miletić, ali i neizostavni Miro Bulj.

Međutim u svemu tome postavlja se pitanje što radi njihov šef Božo Petrov i zašto se on drži u sjeni svojih glasnih kolega, među kojima Selak Raspudić iskače kao nova heroina konzervativnog biračkog tijela, jer je izgleda s tog trona skinula Karolinu Vidović Krišto koje u anketama nema ni u tragovima.