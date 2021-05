KRIŠTO POHVALILA JEDNOG HDZ-ovca! Izrešetala ostale kandidate za lokalne izbore: Što im je zajedničko?

Autor: Iva Međugorac

Nezavisna saborska zhastupnica Karolina Vidović Krišto na društvenim se mrežema osvrnula na lokalne izbore komentirajući HDZ-ove kandidate za mjesta gradonačelnika i župana pa je tako primjerice zaključila kako je većina njih pored kandidature na lokalnim izborima trenutno aktivna u državnim tvrtkama.

“Kandidat HDZ-a za vukovarsko-srijemskog župana Damir Dekanić je direktor Hrvatskih šuma u Vinkovcima. Kandidat HDZ-a za gradonačelnika Zagreba Davor Filipović je predsjednik Nadzornog odbora Hrvatskih šuma. Kandidat HDZ-a za gradonačelnika Grada Gospića Mario Stilinović je direktor Hrvatskih šuma u Gospiću. Kandidat HDZ-a za gradonačelnika Splita Vice Mihanović je direktor Lučke uprave”, nabrojala je Krišto te konstatirala kako je riječ o privrednim uglednicima, barem ukoliko ćemo se koristiti starom komunističkom terminologijom.

”Za konstatirati je – kada bismo koristili staru komunističku terminologiju, svu ovu gospodu bi se nazivalo ‘privrednim uglednicima'”, naglasila je.

HDZ-ovi kandidati na čelu su monopolista

Potom je definirala što znači pojam privredni uglednici.

“A glavna karakteristika ‘privrednih uglednika’ je ta da su na čelu struktura koje imaju monopolistički karakter gdje se ne moraš dokazivati vidljivim rezultatima. Jedino umijeće koje moraš posjedovati je slijedeće: moraš biti u dobrim odnosima s političkim strukturama koje te imenuju. A to je glavni hrvatski problem – podobnost, a ne sposobnost. Tako su nam na državnim pozicijama, od predsjednika Države, Vlade, Sabora, ministra unutarnjih poslova, itd., ljudi režima, koji u svom radnom vijeku nikada nisu morali dokazati osobnu sposobnost, odlučnost ili viziju”, napisala je u objavi.

Tko je za Krišto dobar HDZ-ovac?

Kaže, do napretka u Hrvatskoj ne može dok na upravljačke pozicije ne dođu osobe koju su pokazale “karakternu odlučnost, moralnost i rezultate.

“To ne mora neminovno biti direktor nekakve korporacije. To može biti, primjerice, sudac koji se suprotstavlja nepravdi pa dobije otkaz. To jest karakterna crta. To može biti i vlasnik malog OPG-a koji je pokazao svoju kreativnost. Jer, logika je jasna. Osoba koja ima znanje i hrabrost, daje i rezultate”, objasnila je zastupnica.

”Ima naravno i dobrih kandidata, kao Grković u Splitu, Vrkljan Radošević u Gospiću, Antić u Kistanjama, Dabro u Vukovarsko-srijemskoj županiji, Gašpar Šako u Sisačko-moslavačkoj županiji, Marić u Trilju, itd., ali i Ivan Anušić u Osječko-baranjskoj županiji, čovjek nedvojbenog karaktera koji ne pripada beskarakternoj slici današnjih vodećih HDZ-ovaca. Međutim, stvarne promjene na ovom izborima se neće dogoditi.









Promjene koje su neophodne dogodit će se kada se organizira jedna snažna politička opcija koja će ponudi vjerodostojne kandidate, čiji životopisi moraju biti oličenje sposobnosti, morala i domoljublja. Na tome radimo – i sigurna sam, uspjet ćemo!”, napisala je Vidović Krišto.