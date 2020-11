KRIŠTO OPET ZAPALILA JAVNOST! Plenkoviću postavila najhrabrije pitanje do sada

Saborska zastupnica Karolina Vidović Krišto na društvenim mrežama obratila se svojim pratiteljima te ih obavijestila o tome kako je postavila zastupničko pitanje premijeru Andreju Plenkoviću o prihodima predsjednika Ustavnog suda Miroslava Šeparovića i njegove supruge.

“Naše pravosuđe je glavni uzročnik hrvatskih problema, a pod tim podrazumijevamo nevjerodostojnost tog pravosuđa i ljudi koji ga predstavljaju. Vjerodostojnost se postiže potpunom transparentnošću, zbog čega je neminovno razriješiti sve kontroverze, u ovom slučaju, predsjednika Ustavnog suda. On ne bode u oči samo svojim životopisom – ono što je posebno neshvatljivo je bogatstvo g. Šeparovića.

S tim u svezi šaljem ovo zastupničko pitanje kako bi se jasno i činjenično utvrdilo je li g. Šeparović zbog svog bogatstva ucjenjiv, te je li u pravosudnom smislu gledajući uopće u stanju neovisno djelovati. Ovo je pitanje prebitno da bi ostalo nerasvijetljeno”, istaknula je zastupnica objavivši pritom cjelovit sadržaj zastupničkog pitanja.

“Kako je vjerodostojnost hrvatskog pravosuđa vrlo niska, što pokazuju sva relevantna istraživanja, kako hrvatska tako i europska, iznimno je bitno da ključni dužnosnici pravosudnog sustava budu vjerodostojni i u javnosti prihvaćeni kao neovisni u svom djelovanju.

Neovisnost Ustavnog suda RH, pogotovo u posljednje vrijeme, u javnosti je dovedeno u pitanje”.

PUN KO BROD, A IMA I ORUŽJE

Inače, nekadašnji šef tajnih službi i bivši ministar pravosuđa Mirosolav Šeparović predsjednik je Ustavnoga suda, ali i jedan od najbogatijih sudaca u zemlji i zbog toga mu je, kako je sam jedne prigode rekao baš jako drago. Zgodno, prije no što se domogao fotelje predsjednika Ustavnog suda Šeparović je znatno bolje zarađivao, no što je to sada slučaj, o čemu govore i podaci iz njegove imovinske kartice, a iz kojih je vidljivo da je zarađivao preko 2,6 milijuna kuna godišnje, uz prihode od članstva u saborskoj sigurnosnoj službi od 51 tisuće kuna godišnje. Plaća na Ustavnom sudu godišnje mu iznosi oko 225 tisuća kuna, odnosno 18. 682,40 kuna mjesečno. Inače, Šeparović je zajedno sa suprugom suvlasnik pet stanova u Zagrebu vrijednih 7,9 milijuna kuna, najveći je stan od 166,77 kvadrata, a najmanji od 53,05 kvadrata. Vozi se u Audiju vrijednom oko 40 tisuća kuna, a ima i još četiri pokretnine u vrijednosti od oko 10 tisuća kuna. Tu su i još dvije pokretnine od 60 i 16 tisuća kuna. Od najma stanova godišnje Šeparovići zarade po 74 tisuće kuna, a uz to suvlasnik je vikendice od 100 kvadrata u Sv. Jani vrijedne 370 tisuća kuna, kuću s okućnicom od sto kvadrata posjeduje i u Blatu na Korčuli. Radi se o nekretnini vrijednoj 150 tisuća kuna.

U Prižbi, također na Korčuli posjeduje vikendicu od sto kvadrata vrijednu 740 tisuća kuna, a suvlasnik je poljoprivrednog zemljišta i dviju ruševina na Pelješcu površine 1,25 hektara, vrijedne 90 tisuća kuna. Tu popisu nije kraj jer u kartici sudac Šeparović navodi i tri pištolja, umjetnine i ručni sat Omega dobiven na dar. Deviznu i kunsku štednju dijeli sa suprugom, a supruga posjeduje dionice Ine vrijedne 43. 200 kuna.