KRIMINALIST ŠOKIRAO HAŠKE SUCE : ‘Iz Hrvatske sam na sud donio krhotine bombe kao dokaz… Nitko me nije kontrolirao’

Autor: Snježana Vučković

Čini se da Branko Lazarević, poznati zagrebački krim inspektor, nakon umirovljenja ima posla više nego ikada.

Osim što je Lazarević prva osoba koju novinari kontaktiraju kada je u pitanju rekonstrukcija bilo kakvog zločina, ovaj karizmatični bivši šef policijske postaje u Đorđićevoj ulici je i autor šest knjiga te novinar – suradnik pojedinih medija.

Zbog svog životnog iskustva, Branko Lazarević prepoznatljiviji pod nadimkom Lazo, imao je čast biti drugim gostom Orkanovizije, emisije koju vodi njegov dugogodišnji prijatelj i suradnik, umirovljeni pukovnik HV-a, Ivica Pandža – Orkan.

Prisjetio se Zagreba pod smrtonosnim “zvončićima”

Ovaj dvojac nerijetko je surađivao na razotkrivanju ratnih zločina počinjenih na Banovini tijekom Domovinskog rata, pa se Lazo prisjetio i dana kada je Zagreb bio zasut “zvončićima”:

“Rekli su mi da sačekam da će oni poslati pirotehničare da počiste zvončiće, ali ja nisam mogao čekati. Pozvao sam svoje ljude njih 7. i rasporedio ih po Zagrebu. Svi smo radili svoj posao. Tih zvončića je bilo svugdje. Bilo je jako ružno. Na sve strane mrtvi i ranjeni, bolnice su bile pune i sve ih je trebalo smjestiti na liječenje…”, prisjetio se Lazarević u Orkanovoj emisiji a opisao je i kako je zbog toga svjedočio u Haagu protiv Mile Martića:

Svjedočenje u Haagu: “Stresno, ali je Mile Martić kažnjen s 35 godina zatvora”

“Odvjetnici u Haagu su me trgali, pitali su me o svim detaljima… Mile Martić me je vidio iako je bio odvojen od mene. Istovremeno su mi unakrsno postavljali po četiri pitanja istovremeno i postavljali zamke, pa sam morao biti jako koncentriran. Uvidio sam da suci u Haagu ne znaju niti kako izgledaju krhotine od bombi, pa su mi rekli da ih drugi put ponesem sa sobom uz napomenu kontrolama da je to na njihov zahtjev”, izjavio je Lazo.

Međutim, on se i danas čudi onome što se dogodilo kada je u Haag nosio krhotine bombe:

“Prošao sam bez problema sve zračne luke, nitko ništa nije pitao… U Haagu su se iznenadili kada sam te krhotine izvadio u sudnici. Čak sam ih i tamo unio bez kontrole!”, čudi se danas Lazarević koji svjedoćenje u Haagu smatra svojim najtežim zadatkom na koji je istodobno i najviše ponosan jer je Mile Martić zbog ratnog zločina kažnjen sa 35 godina zatvora u kojem je i danas.

O čemu je još pričao Branko Lazarević, pogledajte u drugoj Orkanoviziji: