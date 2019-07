KRENULO JE! Velika rasprodaja Slavonije u ruskoj režiji: Ovo je priča koja je mnogima promaknula

Autor: Iva Međugorec

Ono o čemu se dugo nagađalo, sada se prilično diskretno i realizira. Naime, Fortenova grupa počela je s prodajom nekretnina iz netemeljnog poslovanja. Na internetskoj stranici otvorenoj u tu svrhu u ponudi se nalazi čak 117 nekretnina, među kojima se nalazi i površina bivše svinjogojske farme u Dardi, u vlasništvu tvrtke Belje plus, a tu je i paleta poljoprivrednih te građevinskih parcela, također u vlasniku Belja plus, ali i PIK-a Vinkovci plus, Vupika plus, Konzuma plus te Projektgradnje plus u brojnim slavonsko-baranjskim selima i općinama.

Riječ je o nekretninama koje su vlasništvo operativnih kompanija grupe, a potpuno su spremne za prodaju te ispunjavaju i zakonske propise o kupoprodaji nekretnina, a ponude za njih zaprimat će se u dvije faze. Prva je počela 15. rujna, te se kraju privodi 16. rujna, a u tom intervalu prikupljaju se neobvezujuće ponude. Sljedeći je korak proces zaprimanja obvezujućih ponuda, koji počinje 30. rujna, a okončava se 30. listopada. Prema podacima s njihove stranice, nekrenitne namijenjene prodaji podijeljene su u nekoliko skupina – rezidencijalna, komercijalna, zemljišta i ostale nekretnine, a trenutno prevladava sedam komercijalnih nekretnina, jedna koja spada u kategoriju “ostalo” te 109 zemljišta. Riječ je o imovini kompanija koja više nije u funkciji, koja se u njihovu sastavu našla nakon Agrokorovih akvizicija, a očekuje se i proširenje te liste.

No, svakako je zanimljvo spomenuti i to kako je, paralelno s ovom rasprodajom, krenula prva revalorizacija koncesija te dugogodišnjih zakupa državne zemlje, iz čega proizlazi da će koncesionari plaćati više, dok će dugogodišnji zakupci plaćati manje. Pravilnik o tome proizlazi iz Zakona o poljoprivrednom zemljištu kojim se raspolaganje državnim tablama vratilo na lokalnu razinu koja će imati veće prihode od većih koncesija. Prosječna cijena koncesijske naknade iznosi 450 kuna po hektaru, dok je naknada za dugogodišnji zakup 1092 kn po hektaru. Pravilnik o načunu revalorizacije zakupnine definira prvu revalorizaciju naknada, a svi ugovori prema svim oblicima raspolaganja državnom zemljom sadrže odredbu o provođenju revalorizacije, no ona dosad nije provođena, iako je uvedena da bi se sačuvala vrijednost zakupnine, s obzirom na to da se ugovori zaključuju na duge rokove.