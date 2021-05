KRENULO JE! RASPAD SISTEMA U SRCU HDZ-a! Spominje se izdaja, opstrukcija: Ovo je izravan udar na Plenkovića

Autor: Iva Međugorac

Daleko od očiju javnosti, na sjednici koju su održali zagrebački HDZ-ovci bilo je burno, svjedoče to oni koji su imali prilike sudjelovati na online konferenciji na kojoj se svojim kolegama pridružio predsjednik stranke Andrej Plenković, ali i predsjednik zagrebačkog ogranka, mladi Mislav Herman.

”Herman nas je u uvodnom dijelu nastojao uvjeriti da je HDZ ostvario zavidan uspjeh u prvom krugu lokalnih izbora, hvalio je Davora Filipovića i rezultat kojega je njegova lista postigla, tvrdeći kako su ovi izbori priprema za rezultat kojega ćemo postići za četiri godine”, objašnjava naš zagrebački sugovornik koji kaže da Hermanovo mišljenje ne dijeli veliki broj njegovih kolega iz glavnog grada.

”Naravno da je Herman spominjao uspjeh kada je bio predvodnik te liste, kakav uspjeh? Normalno da smo bolji nego prije četiri godine kada više nema Bandića pa nam se vratio dio birača, ali to je daleko od uspjeha. Da smo uspjeli onda bi Filipović bio u drugom krugu umjesto Škore. Nezadovoljstvo je ogromno, ali se za sada o tome u stranci stidljivo progovara, međutim evidentno je da je Zagreb najveći debakl prije svega Plenkovićev, a onda i Hermanov. Plenković je ovdje vodio kampanju, donosio sve odluke, a Herman je bio zadužen za njihovo provođenje, jasno je da smo zakasnili sa svime i da nam je Bandićeva smrt uvelike pomrsila račune”, smatra naš sugovornik pa naglašava kako je od Hermana i na sastanku zatražena dubinska, politička analiza izbora.

”Nekolicina nas je o tome govorila, ali je Herman zaključio da za time nema potrebe, naljutio se i predbacio kritičarima da se oni time bave, ako žele, a on će se kao za to vrijeme baviti preustrojem stranke. Bio je ogorčen time što se bilo kakve analize uopće spominju, nije nikoga imenovao, ali je spominjao izdaju, neaktivnost na društvenim mrežama i neka članove prozvao radi toga što se nisu dovoljno angažirali u svojim kvartovima. O analizi izbora i prijedlogu na tu temu nije se ni glasovalo, dapače, nakon toga se svaka komunikacija naprasno prekinula, ali je besmisleno da on bilo koga proziva za neangažman i neaktivnost, kada nikome nije jasno oko čega se Herman tako posebno angažirao. Sjetite se parlamentarnih izbora, tada je Plenkoviću i Jandrokoviću teren diskretno odradio Mikulić, stranka je još uvijek podijeljena na struje, nezadovoljstvo je sve veće i sveprisutno i to se odrazilo na izbore”, kaže se u HDZ-u u kojem su uvjereni kako je Filipović kandidaturom u Zagrebu zatvorio vrata svoje političke karijere, a uvjereni su i kako se stranka niti nije previše angažirala oko toga da on dobije izbore, već je za to vrijeme Plenković uspostavljao kontakte s Jelenom Pavičić Vukičević koja također nije uspjela ući u drugi krug.