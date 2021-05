KRENULO JE! PROGOVARA DRAGAN KOVAČEVIĆ! Plenkovićevi suradnici strepe: U panici zbog popularnog ministra

Autor: Iva Međugorac

Bivšem šefu Janafa Draganu Kovačeviću ovaj je tjedan ukinut istražni zatvor te je slijedom toga pušten iz Remetinca, pred kojim su ga dočekali predstavnici medija kojima je iznio svoje daljnje planove.

Svi čekaju intervju

“Mi ćemo napraviti sve da jednostavno dokažemo istinu, a istina je sigurno na mojoj strani. Idući tjedan ću dati jedan veliki intervju, gdje ću cijelu pozadinu ovog slučaja izgovoriti, a sa svojim braniteljima ću napraviti strategiju koja će sigurno doći do istine”, rekao je Kovačević nakon puštanja tvrdeći da ništa nije priznao kako se pisalo po medijima. Njegov je odvjetnik Ivo Farčić kazao kako Kovačević negira sve što mu se stavlja na teret te najavio saznanja o velikom broju stvari koje su svojevrsni nusprodukt kaznenog postupka.

”Ja sam branitelj i ni ne znam puno o naftnom biznisu, ako bude potrebno upoznat ću se s tim”, rekao je Farčić. Nakon tih njihovih riječi u Vladi premijera Plenkovića zavladala je neugoda pa se tako ponovno strepi od onoga što bi Kovačević mogao reći, a jedno od najvećih neugodnosti jest i mogućnost da nekoga od članova aktualne Vlade povuče sa sobom i uvali u probleme koji bi mogli rezultirati novom aferom. Odavno više nije tajna to da je u čuveni Kovačevićev klub u Slovenskoj zalazio predsjednik Zoran Milanović koji je tamo navodno dogovorio ulazak u kampanju za predsjedničke izbore.

Ćorić problematičan

Uoči najave kandidature za novi mandat suprug bivše predsjednice Kolinde Grabar Kitarović Jakov Kitarović također je viđen u Kovačevićevom klubu kojeg su posjećivali i bivši ministar obrane Ante Kotromanović, ali i bivši predsjednik Stipe Mesić, no ondje su zalazili i ministri Butković i Alardović, ali i ono najvažnije ministar Tomislav Ćorić koji je za Plenkovića posebno problematičan. Upravo je on u oba mandata bio nadređen Kovačeviću, a pored toga treba reći kako je Ćorić potpisnik čuvenog Memoranduma kojim je dano zeleno svijetlo za obranu hrvatske nafte u Mađarskoj, umjesto u riječkoj rafineriji. Crna teka koju sa sobom nosi Kovačević puna je zvučnih imena, premda ga je politika na jedan način stvarala, i premda je bio bliskiji lijevim strukturama, on ideološki dres zapravo nije imao, na vrhuncu njegove moći svi su s njim bili u podjednako dobrim odnosima, a sada kada su mu svi po redu okrenuli leđa za očekivati je da se on brani okrećući leđa njima, otvoreno i bez dlake na jeziku.