KRENULO JE! Plenković se rješava Brkićevih ljudi! Eliminirao najljuću konkurenticu koja mu ‘puše za vratom’

Premijer Andrej Plenković strateški je igrač, koji očigledno igra na duge staze. Da je tome tako potvrđuje i posljednji slučaj kojemu ovih dana svjedočimo, a koji se pak tiče HDZ-ove najistaknutije europarlamentarne zastupnice Ivane Maletić. Naime, kako je priopćeno iz Vlade Maletić će biti kandidirana za člana Revizorskog suda EU u mandatnom razdoblju od 2019.do 2025.godine, a ona sama potvrdila je kako to znači da neće biti na listi za europske izbore.

Drugim riječima, Maletić se ponudila kandidatura na ovu funkciju kako bi Plenković eliminirao kadrove Milijana Brkića za europske izbore te na listu instalirao svoje ljude, pokazujući time tko je glavni igrač na HDZ-ovom političkom tržištu. Nije tajna da Plenković i Maletić nisu u pretjerano kvalitetnim odnosima, a ova dama jedna je od rijetkih koji su imali hrabrosti suprostaviti se doduše ne odveć čvrsto stranačkom rukovodstvu i vladinoj politici. Nedavno je tako komentirala izvješće Europske komisije koje je Hrvatsku stvstalo na začelje EU kada je riječ o reformamama gospodarskom razvoju. Kada je u negativnom kontekstu Maletić komentirala to izvješće neizravno prozivajući vladu i premijera, šef Plenković odbrusio joj je da je mogla biti ministrica, da je htjela te da je sama odbila ponudu. Osim toga, Maletić je u vrijeme debate o ratifikaciji Istanbulske konvencije, bila među onim članovima HDZ-ova Predsjedništva koji su izrazili protivljenje ratificiranju iste.

Inače, jedna od najutjecajnijih HDZ-ovki europarlamentarka Ivana Maletić opisuje se kao Brkićeva simpatizerka, iako je s premijerom u Europskom parlamentu solidno surađivala. Međutim, Brkić je taj koji je lobirao za njezinu ministarsku fotelju u Vladi, što se na koncu nije uspjelo isposlovati zbog trzavica između nje i premijera. Pravo je međutim pitanje, zašto Maletić nije pristala preuzeti ministarsku funkciju koju joj je Plenković nudio.

Je li to stoga što je Maletić prilično ambiciozna, stručna i sposobna političarka koja puca na veće pozicije i bolje fotelje? Dobro upućeni reći će kako doista ima istine u tome, Maletić je zaista kadra i sposobna u određenom trenutku preuzeti kormilo stranke, a potporu za to ima i od Brkića, koji je uostalom zaslužan i za Karamarkovu vladavinu HDZ-om, ali i za to što Kolinda Grabar-Kitarović sjedi u predsjedničkoj fotelji pa stoga njegovu sposobnost i moć prepoznavanja pravih kandidata, u pravo vrijeme ne treba odbaciti. Stoga nije nemoguće da Plenković i sada otpisuje svoju kolegicu s liste, nudeći joj kompenzaciju upravo zato što mu predstavlja svojevrsnu ugrozu. Ono što je naš portal prije nekoliko mjeseci najavljivao sada se doista realizira pa tako očigledno Maletić neće braniti boje svoje stranke na izborima u svibnju.

Inače, o ovoj temperamentnoj Dalmatinki u javnosti se ne zna gotovo ništa, osim da je europarlamentarka koja se doslovno probila iz sjene. U svojem životopisu navodi da je ekonomska stručnjakinja s višegodišnjim iskustvom u području javnih financija, proračuna i europskih fondova. Magistrirala je ekonomiju na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

Svoj rad započela je u Ministarstvu financija, najprije kao stručna suradnica i savjetnica, a zatim kao pomoćnica ministra i državna tajnica. Aktivno je sudjelovala u pregovorima o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj Uniji kao zamjenica glavnoga pregovarača i pregovaračica za poglavlje 22: Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata (EU fondova).

Izabrana je kao zastupnica Hrvatske demokratske zajednice na europskim izborima 2013. i 2014. U Europskom parlamentu članica je Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (ECON), zamjenska članica u Odboru za regionalni razvoj (REGI) i Odboru za porezna pravila (TAXE), a posebno prati Odbor za proračun (BUDG), Proračunsku kontrolu (CONT), Zapošljavanje i socijalna pitanja (EMPL), Poljoprivredu (AGRI), Ribarstvo (PECH), Transport i turizam (TRAN). Karijera i biografija zaista su joj respektabilne, i to izgleda do te mjere da pred njom strepi i sam Plenković.