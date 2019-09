KRENULO JE! PENAVA PREDVODNIK PUČA U HDZ-U: Plenković stjeran u kut

HDZ-ovci se otimaju kontroli, tako bi se mogla opisati atmosfera koja vladajuću stranku nagriza posljednjih nekoliko tjedana. Po svemu sudeći, premijer Andrej Plenković, polako, ali sigurno gubi utjecaj nad strankom koju vodi. Iako su se u ponedjeljak sastale stranačke glavešine te se složile oko toga kako se unutarstranački izbori ostavljaju po strani i da je vrijeme da udruže snage za predsjedničke izbore, čini se kako se taj plan već idućeg dana izjalovio. Naime, u središtu Zagreba na okruglom stolu okupili su se predstavnici Udruge branitelja dragovoljaca Vukovara, a na skupu koji se odžao u sjedištu zagrebačke HVIDRA-e nazočili su Stevo Culej te Ivan Penava. Njih se dvojica smatraju Plenkovićevim oporbenjacima i neistomišljenicima kao i predvodnicima opstrukcije koja se vodi protiv predsjednika stranke, a koja se izgleda, intenzivira. Okupljenim braniteljima na okrugolom se stolu obratio Penava te poručio kako ima obveze prema hrvatskom narodu i državi. ”Nažalost, većina nije prepoznala da su neke stvari iznad stranačke stege i politike, ali o njima će govoriti vrijeme koje je pred nama i glasači, i crni labudovi”, istaknuo je među ostalim vukovarski gradonačelnik neizravno kritizirajući stranačko rukovodstvo predvođeno dakako, premijerom Plenkovićem. Usto, prvi čovjek Grada heroja pozvao je na revoluciju kritizirajući djelovanje hrvatskih institucija, a njegovo stajalište podržao je i Tomislav Josić iz čuvenog vukovarskog Stožera. Očigledno je dakle da se u Vukovaru polako, ali sigurno brusi ekipa koja je u svakom trenutku spremna krenuti na Plenkovića, kojemu definitivno nije lako. U ovom trenutku on nema mehanizme, a ni političku moć kojom bi mogao eliminirati Penavu, kao što je to činio ranijih godina svojim neistomišljenicima. Osim toga, vukovarski je gradonačelnik važan kotačić u timu predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović za nadolazeće predsjedničke izbore, pa su Plenkoviću ruke vezane. Tu je i opasnost u vidu Davora Ive Stiera, čovjeka koji također pretendira na fotelju šefa stranke, a kojega bi u svoj tim mogla prigrliti predsjednica. Kada se sve zbroji i oduzme, Plenkoviću zaista nije lako, s jedne strane predsjednički izbori koji bi i za njegovu političku sudbinu mogli biti presudni, s druge strane vojska protukandidata i nezadovoljnika, a s treće strane on, čovjek koji se približava svojem političkom kraju.