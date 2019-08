KRENULO JE! Je li to Zoran Milanović upravo izvrijeđao Škoru? ‘Ne bi bili ništa bez HDZ-a’

Predsjednički kandidat Zoran Milanović na svojem je fejs profilu progovorio o nejednakosti među građanima, protiv koje se on kako kaže borio dva desetljeća, a pri čemu po svemu sudeći aludira na bogatstvo njegova konkurenta Miroslava Škore. Milanovićev status u cijelosti prenosimo:

Govorio sam ovih dana o jednakoj Hrvatskoj, o zemlji jednakih šansi i o tome ću u kampanji jako puno govoriti. Jednaka Hrvatska je zemlja u kojoj pripadnost jednoj stranci neće biti propusnica za sve. Sada je tako i to je problem Hrvatske! Ljudi su frustrirani i bijesni jer im je jasno da jedna stranka zemljom drma već 25 godina. Dok jedni napreduju samo zato što imaju člansku iskaznicu, drugi se suočavaju s preprekama na svakom koraku, od upisa u škole do pravosuđa, zdravstva. To je za mene glavna tema. Nerado komentiram druge kandidate, ali i danas vidimo da su to kandidati jedne stranke koji se pokušavaju predstaviti kao neovisni ljudi. Ali hajmo biti potpuno realni. Dakle, nitko od tih ljudi ne bi bio ništa relevantno da nije bilo HDZ-a. Niti bi se obogatili, niti bi bili tajnice u kabinetima Ive Sanadera, dakle, ništa. Bili bi kao većina ljudi oko nas koji nemaju tu šansu, jer nisu članovi nijedne stranke. Ja sam u SDP ušao u 33. godini života. Nisam bio ničiji tajnik, priručnik ili štićenik. Naprosto, bio sam svoj. To je to. Ovi drugi nisu takvi. Ti ljudi bez HDZ-a, karijerno ne postoje. Ne bi bili predsjednici i generalni konzuli. To im je dala politika. Protiv toga sam se borio 20 godina, pa onda 10 godina kao predsjednik SDP-a. Katkad uspješno, katkad neuspješno, ali nastavit ću. Pa što narod da.