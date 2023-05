KRENULA JE KAMPANJA PROTIV ŠUŠKA! Plenkovića napada HDZ-ova desnica: ‘Ili Pupovac ili branitelji!’

Autor: Iva Međugorac

Ovih su dana članovi Zajednice udruga i članova HVIDRA-e Grada Zagreba aktivno krenuli u inicijativu za postavljanje spomenika prvom ministru obrane Gojku Šušku, obraćajući se sa svojim zahtjevom i Vladi Republike Hrvatske.

Premda se ovdje radi o odluci o kojoj je proteklog tjedna trebalo raspravljati Vijeće zagrebačke gradske četvrti Donji grad, koje je tu točku izostavilo s dnevnog reda pozivajući se na odluku Povjerenstva za ploče za označavanje imena ulica i trgova, spomenike, skulpture, spomen – ploče, sakralna obilježja i umjetničke instalacije Gradske skupštine Grada Zagreba, koje je na sjednici održanoj početkom rujna 2021. godine donijelo odluku o privremenoj obustavi razmatranja odluka o zahtjevima pravnih i fizičkih osoba koje se uz ostalo odnose na postavljanje spomenika na površine javne namjene u vlasništvu Grada Zagreba.

Kompleksna situacija sa spomenikom

Situacija je dakle što se tiče Grada Zagreba očekivano komplicirana, a branitelji s kojima smo razgovarali i prije ove sjednice i sami su nam priznali da pretpostavljaju kako aktualna zagrebačka vlast nema volje za postavljanje Šuškova spomenika. Radi toga su se obratili vladajućima, imajući u vidu da je Šušak bio ministar iz HDZ-ovih redova, ali i znajući za to da je premijer Andrej Plenković ranije najavljivao gradnju njegova spomenika u glavnom gradu.





To što je Plenković najavljivao do danas se nije realiziralo, a s obzirom na reakcije ova bi tema još dugo mogla ostati pod upitnikom te bi se zbog nje Plenković mogao dodatno zamjeriti braniteljskoj populaciji koja mu ionako nije naklonjena.

Šuškovom spomeniku po svemu sudeći nije naklonjen ni Plenkovićev koalicijski partner SDSS, što bi se dalo naslutiti iz napisa Novosti, iza kojih stoji Srpsko narodno vijeće na čijem je čelu šef ove stranke Milorad Pupovac.

U ovom se mediju Šuška opisuje kao ministra koji je došao iz redova radikalne kanadske emigracije, a podsjeća se i na to da njegov spomenik kojega je Plenković najavljivao još prije par godina nije realiziran radi toga što je u to doba žurno reagirala Inicijativa mladih za ljudska prava.

Klasić propitkuje Šuškovu ulogu

Na ovu temu za Novosti je progovorio povjesničar Hrvoje Klasić. ”Zanimljivo je da mi kao povjesničari i nakon više od trideset godina od početka rata ne možemo dobiti na uvid dokumente vezane uz Ministarstvo obrane RH. Time ne možemo procijeniti djelovanje određenih institucija niti određenih ličnosti uključujući i Gojka Šuška. No i mimo dokumenata MORH-a, imamo dokumente Haškog suda kao i one vezane uz BiH, odnosno u Hercegovini gdje se ništa nije događalo bez Šuškovog znanja, što je bio predmet presude za ratne zločine Haškog suda. To je u ovom slučaju najbolji pokazatelj kojim putem moramo ići. Nije stvar da li je nešto na kraju povijesna činjenica, već da li nas to smeta ili ne”, poručio je Klasić, a slične poruke mogu se pronaći i u knjizi povjesničara Ive Goldsteina ‘Dvadeset godina samostalne Hrvatske’ na koju se također pozivaju u ovom mediju.

“Bio je zagovornik radikalne nacionalističke politike, hrvatskog separatizma u BiH i simpatija za ustašku NDH. Iako mu je to bila neposredna obveza, nije intervenirao da se privedu pravdi počinitelji poznatih zločina protiv Srba i Bošnjaka u Hrvatskoj i BiH. Za njegova mandata u Ministarstvu obrane događale su se velike zloupotrebe, a njegovi su prijatelji ili štićenici bili upleteni u mutne privatizacijske poslove”, piše uz ostalo Goldstein, zbog čega u Novostima propitkuju ima li uopće u Zagrebu mjesta za Šuškov spomenik.

Sklizak teren za Plenkovića









I dok se oni tako propitkuju na desnom krilu vladajuće stranke ponovno se zgražaju posebice radi toga što premijer Plenković na ovakve konstatacije i poruke šuti, i što se pravi da ih ne primjećuje mada je i sam nedavno u Lisinskom gdje se obilježavala godišnjica Šuškove smrti o njemu progovarao biranim riječima. Šutnja je i inače ono što u HDZ-u premijeru zamjeraju kada je Pupovac u pitanju te su premijerovi stranački kolege uvjereni da on svojem koalicijskom partneru previše popušta, no na sve to do sada su mu progledavali kroz prste, ali je ova tema u kojoj se problematizira bivšeg ministra obrane koji je uostalom i utemeljio ovaj resor za HDZ od posebnog značaja jer se ovdje Plenković vrlo izravno mora odlučiti na čijoj je strani- onoj svojeg koalicijskog partnera Milorada Pupovca, ili braniteljskoj.

Za Plenkovića je to doista sklizak teren, a nije tajna da se on do sada predstavnicima HVIDRA-e uspijevao zamjeriti, no situacija sada nije ista, Plenković se priprema za parlamentarne izbore na kojima će mu od presudnog značaja biti potpora desnog biračkog tijela, ali i braniteljske populacije koja je do sada HDZ-u jamčila stabilnu poziciju i prolazak na izborima.